СБУ: КГБ Беларуси завербовало жителя Волыни шпионить за локациями Сил обороны

Задержанный сейчас находится под стражей, а пункты базирования и логистические маршруты Сил обороны защищены

Задержанный (Фото: СБУ)

На Волыни задержан мужчина, который, по данным правоохранителей, был "агентом" комитета государственной безопасности Беларуси (КГБ). Как сообщила Служба безопасности Украины, он пытался получить агентурные данные об обороне северной границы Украины.

Правоохранители установили, что фигурантом оказался 24-летний местный житель, который искал "легкий заработок" в телеграм-каналах. Ему пообещали деньги, если он будет следить за локациями блокпостов и укрепрайонов Сил обороны на севере.

Подозреваемый пытался обнаружить военные эшелоны, которые движутся по местным путям или находятся на транзитных станциях Укрзалізниці. Для этого он обходил местность, а после отмечал на Google-картах фортификационные сооружения Сил обороны.

Отмечается, что фигуранта удалось разоблачить заблаговременно и задержать по месту жительства. Во время обыска у него обнаружили телефон, через который он держал связь с беларуским спецслужбистом. Его личность тоже уже установила СБУ.

Правоохранители дополнительно обезопасили пункты базирования и логистические маршруты украинских защитников. Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене. Сейчас он находится под стражей, ему может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Скриншот СБУ