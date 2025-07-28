У Литву з боку Білорусі залетів непізнаний дрон. Його бачили над Вільнюсом – фото

Мешканців попередили, якщо вони побачать БпЛА, що впав, мають терміново викликати екстрені служби

Дрон (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Непізнаний дрон залетів у Литву з боку Білорусі вранці 28 липня. Поліція розіслала на телефони місцевих жителів попередження, повідомляє DELFI Žinios.

"Мешканцям, які помітили дрон, що впав, наполегливо рекомендується триматися від нього якомога далі та негайно телефонувати за номером 112", – ідеться в повідомленні.

Попередження поліції (скриншот: delfi.lt)

За словами головного радника Національного центру управління кризами Даріуса Бута, БпЛА востаннє помітили недалеко від Вільнюса на висоті близько 200 м. Поліція залучила всі сили, необхідні служби сповіщені.

Поки що не зрозуміло, що це саме за дрон, але схожий він або на бойовий "шахед", або на імітацію "Гербери".

Міністр національної оборони Литви Довіле Шакалене заявила, що інформацію про безпілотник перевіряють.

"Я щойно розмовляла з міністром внутрішніх справ і головнокомандувачем армії – інформація зараз уточнюється. Хочемо зазначити, що сьогодні погода сприяє запуску метеорологічних куль, які контрабандисти використовують для перевезення своїх вантажів", – сказала вона.

Імовірно, проліт дрона зафіксував один з учасників групи у фейсбук "Литовська авіація / Lietuvos aviacija". Він опублікував відповідне фото.