В Литву со стороны Беларуси залетел неопознанный дрон. Его видели над Вильнюсом – фото

Дрон (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Неопознанный дрон залетел в Литву со сторону Беларуси утром 28 июля. Полиция разослала на телефоны местных жителей предупреждение, сообщает DELFI Žinios.

"Жителям, заметившим упавший дрон, настоятельно рекомендуется держаться от него подальше и немедленно звонить по номеру 112", – говорится в сообщении.

Предупреждение полиции (скриншот: delfi.lt)

По словам главного советника Национального центра управления кризисами Дариуса Бута, БпЛА последний раз был замечен недалеко от Вильнюса на высоте около 200 м. Полиция задействовала все силы, необходимые службы оповещены.

Пока что не ясно, что именно это за дрон, но похож он или на боевой "шахед", или на имитацию "Герберы".

Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что информация о беспилотнике проверяется.

"Я только что разговаривала с министром внутренних дел и главнокомандующим армии – информация сейчас уточняется. Хотим отметить, что сегодня погода благоприятствует запуску метеорологических шаров, которые контрабандисты используют для перевозки своих грузов", – сказала она.

Предположительно, пролет дрона зафиксировал один из участников группы в фейсбук "Литовская авиация / Lietuvos aviacija". Он опубликовал соответствующее фото.