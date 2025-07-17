Литва вручила Беларуси ноту протеста из-за российского дрона "Гербера"
Министерство иностранных дел Литвы передало Беларуси ноту протеста в связи с падением на территории страны российского дрона "Гербер". Об этом ведомство сообщило в Facebook.
Нота протеста была вручена исполняющему обязанности посла Беларуси в Литве.
"Министерство иностранных дел Литвы настоятельно требует от Беларуси как можно скорее предоставить объяснения по этому инциденту и принять все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторялись", – заявили дипломаты.
По словам главы ведомства Кястутиса Будриса, которого цитирует Delfi, Беларусь несет ответственность за появление российского дрона, поскольку он попал в Литву через ее территорию.
"Это серьезное нарушение", – сказал он.
Будрис предположил, что дрон использовался на поле боя в Украине, откуда он полетел дальше.
- Российские беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство стран НАТО. Инцидент с падением "Герберы" на территории Литвы произошло 10 июля.
- Позже в Министерстве обороны Литвы подтвердили, что это был именно российский беспилотник "Gerbera", расследование продолжается.
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