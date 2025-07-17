Литва вручила Беларуси ноту протеста из-за российского дрона "Гербера"

Министерство иностранных дел Литвы "в строгой форме" требует разъяснений по поводу инцидента

Беспилотник, упавший в Литве (Фото: LK nuotr)

Министерство иностранных дел Литвы передало Беларуси ноту протеста в связи с падением на территории страны российского дрона "Гербер". Об этом ведомство сообщило в Facebook.

Нота протеста была вручена исполняющему обязанности посла Беларуси в Литве.

"Министерство иностранных дел Литвы настоятельно требует от Беларуси как можно скорее предоставить объяснения по этому инциденту и принять все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторялись", – заявили дипломаты.

По словам главы ведомства Кястутиса Будриса, которого цитирует Delfi, Беларусь несет ответственность за появление российского дрона, поскольку он попал в Литву через ее территорию.

"Это серьезное нарушение", – сказал он.

Будрис предположил, что дрон использовался на поле боя в Украине, откуда он полетел дальше.