Литва вручила Білорусі ноту протесту через російський дрон "Гербера"

Дрон, що впав у Литві (Фото: LK nuotr)

Міністерство закордонних справ Литви передало Білорусі ноту протесту через падіння на території країни російського дрона "Гербера". Про це відомство повідомило у Facebook.

Нота протесту була вручена тимчасовому виконувачу обов'язків посла Білорусі у Литві.

"МЗС Литви суворо вимагає від Білорусі якнайшвидше надати пояснення щодо цього інциденту та вжити всіх необхідних заходів, щоб вони не повторювалися", – заявили дипломати.

За словами глави відомства Кястутіса Будріса, якого цитує Delfi, Білорусь несе відповідальність за появу російського дрона, адже він потрапив до Литви через її територію.

"Це серйозне порушення", – сказав він.

Будріс припустив, що дрон використовували на полі бою в Україні, звідки він полетів далі.