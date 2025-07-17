Литва вручила Білорусі ноту протесту через російський дрон "Гербера"
Міністерство закордонних справ Литви передало Білорусі ноту протесту через падіння на території країни російського дрона "Гербера". Про це відомство повідомило у Facebook.
Нота протесту була вручена тимчасовому виконувачу обов'язків посла Білорусі у Литві.
"МЗС Литви суворо вимагає від Білорусі якнайшвидше надати пояснення щодо цього інциденту та вжити всіх необхідних заходів, щоб вони не повторювалися", – заявили дипломати.
За словами глави відомства Кястутіса Будріса, якого цитує Delfi, Білорусь несе відповідальність за появу російського дрона, адже він потрапив до Литви через її територію.
"Це серйозне порушення", – сказав він.
Будріс припустив, що дрон використовували на полі бою в Україні, звідки він полетів далі.
- Російські дрони неодноразово порушували повітряний простір держав НАТО. Інцидент із падінням "Гербери" на території Литви стався 10 липня.
- Згодом у Міноборони Литви підтвердили, що це був саме російський БпЛА "Гербера", триває розслідування.
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