Литва посилить ППО на кордоні з Білоруссю через заліт дронів

Безпілотник, який 28 липня пролетів над Вільнюсом, поки що не виявлено, заявили в Міноборони Литви

Довілє Шакалєнє (Фото: How Hwee Young/EPA)

Вже вдруге за місяць безпілотник влетів до Литви з Білорусі, що спонукало до розгортання додаткових військових сил для захисту кордону. Про це повідомила міністерка оборони Литви Довілє Шакалєнє, передає BNS.

"Ми вживатимемо додаткових заходів для забезпечення ефективнішого спостереження за кордоном у співпраці з Міністерством внутрішніх справ і розгорнемо додаткові військові сили для цієї мети", – сказала посадовиця.

Вона додала, що дрон, який 28 липня пролетів над Вільнюсом, поки що не виявлено.

Командувач армії Литви генерал Раймундас Вайкшнорас оголосив, що додаткові засоби протиповітряної оборони будуть розгорнуті ближче до кордону з Білоруссю.

"Станом на сьогодні є план розгортання додаткових засобів протиповітряної оборони ближче до кордону, бо ми бачимо, що є певні тенденції. Ми приблизно знаємо напрямки, ми знаємо, куди, ймовірно, пролягатимуть ці коридори, це вже другий випадок, і ми будемо посилювати їх у цій зоні", – пояснив військовий.

За словами командувача армії, також буде поглиблена координація дій з Державною прикордонною службою, бо "без їхніх очей у небі та на землі нам важко визначити, що вони бачать, що вони чують".

Також будуть докладені зусилля для пришвидшення закупівель, пов'язаних з виявленням дронів.

Непізнаний безпілотник залетів у Литву з боку Білорусі вранці 28 липня. Поліція розіслала на телефони місцевих жителів попередження.

Це не перший випадок, коли дрони з Білорусі проникають до Литви. 10 липня впав БпЛА, схожий на російську "Герберу". Він також залетів з боку Білорусі. Пізніше підтвердилося, що це була саме "Гербера".

16 липня прикордонники Литви збили безпілотник, який прилетів із Білорусі. За їхніми даними, імовірно, він не був військовим.