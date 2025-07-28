Литва усилит ПВО на границе с Беларусью из-за залета дронов
Уже второй раз за месяц беспилотник влетел в Литву из Беларуси, что побудило к развертыванию дополнительных военных сил для защиты границы. Об этом сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалене, передает BNS.
"Мы будем принимать дополнительные меры для обеспечения более эффективного наблюдения за границей в сотрудничестве с Министерством внутренних дел и развернем дополнительные военные силы для этой цели", — сказала чиновница.
Она добавила, что дрон, который 28 июля пролетел над Вильнюсом, пока не обнаружен.
Командующий армией Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас объявил, что дополнительные средства противовоздушной обороны будут развернуты ближе к границе с Беларусью.
"По состоянию на сегодня есть план развертывания дополнительных средств противовоздушной обороны ближе к границе, потому что мы видим, что есть определенные тенденции. Мы примерно знаем направления, мы знаем, куда, вероятно, будут пролегать эти коридоры, это уже второй случай, и мы будем усиливать их в этой зоне", — пояснил военный.
По словам командующего армией, также будет углублена координация действий с Государственной пограничной службой, потому что "без их глаз в небе и на земле нам трудно определить, что они видят, что они слышат".
Также будут приложены усилия для ускорения закупок, связанных с обнаружением дронов.
Неопознанный беспилотник залетел в Литву со стороны Беларуси утром 28 июля. Полиция разослала на телефоны местных жителей предупреждения.
- Это не первый случай, когда дроны из Беларуси проникают в Литву. 10 июля упал БпЛА, похожий на российскую "Герберу". Он также залетел со стороны Беларуси. Позже подтвердилось, что это была именно "Гербера".
- 16 июля пограничники Литвы сбили беспилотник, который прилетел из Беларуси. По их данным, вероятно, он не был военным.
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