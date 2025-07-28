Литва усилит ПВО на границе с Беларусью из-за залета дронов

Беспилотник, который 28 июля пролетел над Вильнюсом, пока не обнаружен, заявили в Минобороны Литвы

Довиле Шакалене (Фото: How Hwee Young/EPA)

Уже второй раз за месяц беспилотник влетел в Литву из Беларуси, что побудило к развертыванию дополнительных военных сил для защиты границы. Об этом сообщила министр обороны Литвы Довиле Шакалене, передает BNS.

"Мы будем принимать дополнительные меры для обеспечения более эффективного наблюдения за границей в сотрудничестве с Министерством внутренних дел и развернем дополнительные военные силы для этой цели", — сказала чиновница.

Она добавила, что дрон, который 28 июля пролетел над Вильнюсом, пока не обнаружен.

Командующий армией Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас объявил, что дополнительные средства противовоздушной обороны будут развернуты ближе к границе с Беларусью.

"По состоянию на сегодня есть план развертывания дополнительных средств противовоздушной обороны ближе к границе, потому что мы видим, что есть определенные тенденции. Мы примерно знаем направления, мы знаем, куда, вероятно, будут пролегать эти коридоры, это уже второй случай, и мы будем усиливать их в этой зоне", — пояснил военный.

По словам командующего армией, также будет углублена координация действий с Государственной пограничной службой, потому что "без их глаз в небе и на земле нам трудно определить, что они видят, что они слышат".

Также будут приложены усилия для ускорения закупок, связанных с обнаружением дронов.

Неопознанный беспилотник залетел в Литву со стороны Беларуси утром 28 июля. Полиция разослала на телефоны местных жителей предупреждения.

Это не первый случай, когда дроны из Беларуси проникают в Литву. 10 июля упал БпЛА, похожий на российскую "Герберу". Он также залетел со стороны Беларуси. Позже подтвердилось, что это была именно "Гербера".

16 июля пограничники Литвы сбили беспилотник, который прилетел из Беларуси. По их данным, вероятно, он не был военным.