В Польше подтвердили взрыв именно российского дрона и обвинили Кремль в провокации
В Польше подтвердили, что именно российский беспилотник упал в ночь на 20 августа в Люблинском воеводстве страны. Это является сознательной провокацией России, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РАР.
"Мы имеем дело с провокацией России, с российским дроном именно тогда, когда ведутся разговоры о мире, когда есть надежда на то, что эта война (в Украине. – Ред.) имеет шанс закончиться. Россия снова провоцирует", – сказал министр.
Косиняк-Камыш сообщил, что продолжаются совещания в Министерстве внутренних дел и Министерстве обороны. О ситуации на постоянной основе информируются все союзники.
Министр также отметил, что поставил перед оперативным командующим задачу – подготовить комплексный отчет о российской провокации.
Накануне региональный прокурор Польши Гжегож Трусевич заявил, что предварительные выводы относительно взрыва дрона в Польше свидетельствуют о том, что это был военный беспилотник.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также подтвердил, что произошло новое нарушение польского воздушного пространства с востока, и анонсировал протест со стороны МИД против "виновника".
Инцидент произошел в польском селе Осины Люблинского воеводства, примерно в 120 км от украинской границы и в 100 км от беларуской границы в ночь на 20 августа.
- Российские дроны неоднократно нарушали воздушное пространство государств НАТО. В частности, 7 сентября 2024 года один российский дрон разбился на востоке Латвии, президент страны подчеркнул, что количество таких инцидентов растет на восточном фланге и страны Альянса должны решать их совместно.
- На следующий день "шахеды" нарушили воздушное пространство Румынии – из-за этого страна поднимала свои истребители. Также падение российских БпЛА на своей территории фиксировала Молдова.
- В июле 2025 года беспилотники трижды нарушали воздушное пространство Литвы.
