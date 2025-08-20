В Польше подтвердили взрыв именно российского дрона и обвинили Кремль в провокации

По словам министра обороны Польши, это сознательная провокация со стороны России, осуществленная на фоне международных дискуссий о мире

Владислав Косиняк-Камыш (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

В Польше подтвердили, что именно российский беспилотник упал в ночь на 20 августа в Люблинском воеводстве страны. Это является сознательной провокацией России, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает РАР.

"Мы имеем дело с провокацией России, с российским дроном именно тогда, когда ведутся разговоры о мире, когда есть надежда на то, что эта война (в Украине. – Ред.) имеет шанс закончиться. Россия снова провоцирует", – сказал министр.

Косиняк-Камыш сообщил, что продолжаются совещания в Министерстве внутренних дел и Министерстве обороны. О ситуации на постоянной основе информируются все союзники.

Министр также отметил, что поставил перед оперативным командующим задачу – подготовить комплексный отчет о российской провокации.

Накануне региональный прокурор Польши Гжегож Трусевич заявил, что предварительные выводы относительно взрыва дрона в Польше свидетельствуют о том, что это был военный беспилотник.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также подтвердил, что произошло новое нарушение польского воздушного пространства с востока, и анонсировал протест со стороны МИД против "виновника".

Инцидент произошел в польском селе Осины Люблинского воеводства, примерно в 120 км от украинской границы и в 100 км от беларуской границы в ночь на 20 августа.