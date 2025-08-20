В Польше взорвался беспилотник – прокуратура считает, что это был военный дрон
Предварительные выводы относительно взрыва неизвестного объекта в Польше указывают на то, что это был военный беспилотник. Об этом заявил региональный прокурор Польши Гжегож Трусевич на пресс-конференции, сообщает The Guardian.
Инцидент произошел в польском селе Осины Люблинского воеводства, примерно в 120 км от украинской границы и в 100 км от беларуской границы, в ночь на 20 августа.
Местные жители услышали взрыв в районе кукурузного поля и вызвали полицию. Правоохранители на месте происшествия обнаружили обугленные металлические и пластиковые обломки неизвестного объекта, похожего на беспилотник.
Взрыв выбил окна в нескольких домах, сообщает RMF24.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши сразу опровергло информация о том, что взрыв был вызван иностранным дроном.
"Прошлую ночь не было зафиксировано ни одного нарушения воздушного пространства Польши ни со стороны Украины, ни со стороны Беларуси", – заявили военные.
Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подтвердил на пресс-конференции, что в Осинах упал беспилотник неизвестного происхождения, сообщает RAR.
Он заявил, что нет никаких очевидных признаков того, что это был военный дрон.
"Обстоятельства инцидента проверяются. Существуют три гипотезы: беспилотник беларуского или российского производства; беспилотник, используемый для контрабанды; или акт саботажа, который мог произойти на территории Польши. Ни одну из этих возможностей нельзя исключать", – заявил министр.
Косиняк-Камыш сообщил, что данные контроля воздушного пространства Польши будут дополнительно проверены.
Позже польская прокуратура заявила, что, по предварительным оценкам, объект, который взорвался на востоке Польши, был военным беспилотником.
Прокурор Трусевич отверг предположение, что это мог быть дрон контрабандистов или гражданский беспилотник, и не исключил, что объект прибыл из-за границы.
Точное происхождение беспилотника и причина взрыва будут установлены после экспертизы.
- Российские беспилотники неоднократно нарушали воздушное пространство стран НАТО. В частности, 7 сентября 2024 года один российский дрон разбился на востоке Латвии, президент страны подчеркнул, что количество подобных инцидентов растет на восточном фланге, и страны НАТО должны решать их сообща.
- На следующий день "шахеды" нарушили воздушное пространство Румынии – из-за этого страна поднимала свои истребители. Также падение российских беспилотников на своей территории зафиксировала Молдова.
- В июле 2025 года беспилотники трижды нарушали воздушное пространство Литвы.
Комментарии (0)