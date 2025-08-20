У Польщі вибухнув безпілотник – прокуратура вважає, що він був військовий

Місце падіння невідомого безпілотника у Польщі (Фото: РАР)

Попередні висновки щодо вибуху невідомого об'єкта у Польщі свідчать про те, що це був військовий безпілотник. Про це заявив регіональний прокурор Польщі Гжегож Трусевич на пресконференції, передає The Guardian.

Інцидент стався у польському селі Осіни Люблінського воєводства, приблизно за 120 км від українського кордону й за 100 км від білоруського кордону у ніч проти 20 серпня.

Місцеві мешканці почули вибух в районі кукурудзяного поля і викликали поліцію. Правоохоронці на місці виявили обвуглені металеві й пластикові уламки невідомого об'єкта, схожого на безпілотник.

Вибухом було вибито вікна в кількох будинках, повідомляє RMF24.

Оперативне командування Збройних Сил Польщі відразу спростувало інформацію, що вибух спричинив іноземний дрон.

"Минулої ночі не було зафіксовано жодного порушення повітряного простору Польщі ані з боку України, ані з боку Білорусі", – заявили військові.

Міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш підтвердив на пресконференції, що в Осінах впав безпілотник невідомого походження, повідомляє РАР.

Він заявив, що очевидних ознак того, що це був військовий дрон, немає.

"Обставини інциденту перевіряються. Є три гіпотези: безпілотник білоруського або російського виробництва; безпілотник, що використовується для контрабанди; або акт саботажу, який міг статися на території Польщі. Жодну з цих можливостей не слід виключати", – заявив міністр.

Косіняк-Камиш повідомив, що дані контролю повітряного простору Польщі будуть додатково перевірені.

Згодом прокуратура Польщі заявила, що за попередніми оцінками, об'єкт, який вибухнув на сході Польщі, був військовим безпілотником.

Прокурор Трусевич відкинув припущення, що це міг бути дрон контрабандистів або цивільний БпЛА й не виключив, що об'єкт прилетів з-за кордону.

Точне походження безпілотника та причина вибуху будуть встановлені після експертизи.