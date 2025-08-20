У Польщі підтвердили вибух саме російського дрона та звинуватили Кремль у провокації

За словами міністра оборони Польщі, це свідома провокація з боку Росії, здійснена на тлі міжнародних дискусій про мир

Владислав Косіняк-Камиш (Фото: Leszek Szymanski/EPA)

У Польщі підтвердили, що саме російський безпілотник упав у ніч проти 20 серпня в Люблінському воєводстві країни. Це є свідомою провокацією Росії, заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає РАР.

"Ми маємо справу з провокацією Росії, з російським дроном саме тоді, коли ведуться розмови про мир, коли є надія на те, що ця війна (в Україні. – Ред.) має шанс закінчитися. Росія знову провокує", – сказав міністр.

Косіняк-Камиш повідомив, що тривають наради в Міністерстві внутрішніх справ та Міністерстві оборони. Про ситуацію на постійній основі інформуються всі союзники.

Міністр також зазначив, що поставив перед оперативним командувачем завдання – підготувати комплексний звіт про російську провокацію.

Напередодні регіональний прокурор Польщі Гжегож Трусевич заявив, що попередні висновки щодо вибуху дрона у Польщі свідчать про те, що це був військовий безпілотник.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також підтвердив, що відбулося нове порушення польського повітряного простору зі сходу, та анонсував протест з боку МЗС проти "винуватця".

Інцидент стався у польському селі Осіни Люблінського воєводства, приблизно за 120 км від українського кордону й за 100 км від білоруського кордону у ніч проти 20 серпня.