У Польщі підтвердили вибух саме російського дрона та звинуватили Кремль у провокації
У Польщі підтвердили, що саме російський безпілотник упав у ніч проти 20 серпня в Люблінському воєводстві країни. Це є свідомою провокацією Росії, заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає РАР.
"Ми маємо справу з провокацією Росії, з російським дроном саме тоді, коли ведуться розмови про мир, коли є надія на те, що ця війна (в Україні. – Ред.) має шанс закінчитися. Росія знову провокує", – сказав міністр.
Косіняк-Камиш повідомив, що тривають наради в Міністерстві внутрішніх справ та Міністерстві оборони. Про ситуацію на постійній основі інформуються всі союзники.
Міністр також зазначив, що поставив перед оперативним командувачем завдання – підготувати комплексний звіт про російську провокацію.
Напередодні регіональний прокурор Польщі Гжегож Трусевич заявив, що попередні висновки щодо вибуху дрона у Польщі свідчать про те, що це був військовий безпілотник.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також підтвердив, що відбулося нове порушення польського повітряного простору зі сходу, та анонсував протест з боку МЗС проти "винуватця".
Інцидент стався у польському селі Осіни Люблінського воєводства, приблизно за 120 км від українського кордону й за 100 км від білоруського кордону у ніч проти 20 серпня.
- Російські дрони неодноразово порушували повітряний простір держав НАТО. Зокрема, 7 вересня 2024 року один російський дрон розбився на сході Латвії, президент країни наголосив, що кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі й країни Альянсу мають вирішувати їх спільно.
- Наступного дня "шахеди" порушили повітряний простір Румунії – через це країна підіймала свої винищувачі. Також падіння російських БпЛА на своїй території фіксувала Молдова.
- У липні 2025 року безпілотники тричі порушували повітряний простір Литви.
