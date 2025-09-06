Невідомий дрон розбився в Люблінському воєводстві Польщі

Виявлений БпЛА "не має жодних військових характеристик", заявили у польському Міноборони

Поліція Польщі (Ілюстративне фото: Wojtek Jargilo/EPA)

Невідомий безпілотник розбився в Люблінському воєводстві Польщі. Про це повідомило медіа RMF24 із посиланням на правоохоронців.

Ймовірно, йдеться про дрон для перевезення контрабанди. Він розбився у Майдан-Селці. Влада Люблінського воєводства розслідує обставини падіння неідентифікованого об'єкта.

Речник міністра національної оборони Польщі Януш Сеймей заявив, що об'єкт, який упав у Люблінському воєводстві, "не має жодних військових характеристик".

БпЛА упав приблизно за 500 метрів від будівель. На місце події виїхали співробітники поліції та представники інших відомств.

"Усі служби та прокуратура були повідомлені про подію. Місце виявлення взяте під охорону. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав", – повідомили у поліції Любліна.

Майдан-Селець – це невелике село з населенням понад 200 осіб, розташоване на північ від Томашіва-Любельського.