У Польщу знову залітали дрони. Військові задіяли літаки F-35

У Польщі мають намір скоротити час реагування ППО, щоб ефективніше захищати повітряний простір

Літак F-35 (Ілюстративне фото: key.aero)

Минулої ночі повітряний простір Польщі було двічі порушено дронами, але обійшлося без наслідків. Про це повідомив начальник Генштабу армії Польщі генерал Вєслав Кукула на пресконференції з главою Міноборони країни Владиславом Косиняком-Камишем, передає RMF 24.

За словами глави Генштабу, ситуація в небі була "під повним контролем" військових, які здобули досвід із ситуації в Осиках, де в ніч із 19 на 20 серпня вибухнув дрон.

"Ми виділили значні додаткові ресурси для захисту польського неба, але, перш за все, ми впровадили в цю операцію щось принципово нове. Це були літаки F-35", – повідомив Кукула.

Він запевнив, що дрони, які порушили повітряний простір Польщі, не заподіяли жодної шкоди. Однак не став розкривати де саме вони були зафіксовані.

Також військові планують скоротити час реагування сил протиповітряної оборони Польщі для "кращого контролю" за порушеннями повітряного простору країни.