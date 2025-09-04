У Польщу знову залітали дрони. Військові задіяли літаки F-35
Минулої ночі повітряний простір Польщі було двічі порушено дронами, але обійшлося без наслідків. Про це повідомив начальник Генштабу армії Польщі генерал Вєслав Кукула на пресконференції з главою Міноборони країни Владиславом Косиняком-Камишем, передає RMF 24.
За словами глави Генштабу, ситуація в небі була "під повним контролем" військових, які здобули досвід із ситуації в Осиках, де в ніч із 19 на 20 серпня вибухнув дрон.
"Ми виділили значні додаткові ресурси для захисту польського неба, але, перш за все, ми впровадили в цю операцію щось принципово нове. Це були літаки F-35", – повідомив Кукула.
Він запевнив, що дрони, які порушили повітряний простір Польщі, не заподіяли жодної шкоди. Однак не став розкривати де саме вони були зафіксовані.
Також військові планують скоротити час реагування сил протиповітряної оборони Польщі для "кращого контролю" за порушеннями повітряного простору країни.
- 25 серпня в Польщі пообіцяли не засекречувати розслідування щодо вибуху російського дрона.
- Росія в ніч із 2 на 3 вересня атакувала Україну понад 500 БпЛА і 24 ракетами. Польща через російську атаку піднімала авіацію для захисту.
