В Польшу снова залетали дроны. Военные задействовали самолеты F-35

В Польше намерены сократить время реагирования ППО, чтобы эффективнее защищать воздушное пространство

Самолет F-35 (Иллюстративное фото: key.aero)

Минувшей ночью воздушное пространство Польши было дважды нарушено дронами, но обошлось без последствий. Об этом сообщил начальник Генштаба армии Польши генерал Веслав Кукула на пресс-конференции с главой Минобороны страны Владиславом Косиняком-Камышем, передает RMF 24.

По словам главы Генштаба, ситуация в небе была "под полным контролем" военных, которые извлекли опыт из ситуации Осинах, где в ночь с 19 на 20 августа взорвался дрон.

"Мы выделили значительные дополнительные ресурсы для защиты польского неба, но, прежде всего, мы внедрили в эту операцию нечто принципиально новое. Это были самолеты F-35", – сообщил Кукула.

Он заверил, что дроны, которые нарушили воздушное пространство Польши, не причинили никакого ущерба. Однако не стал раскрывать где именно они были зафиксированы.

Также военные планируют сократить время реагирования сил противовоздушной обороны Польши для "лучшего контроля" за нарушениями воздушного пространства страны. Уже