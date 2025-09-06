Неизвестный дрон разбился в Люблинском воеводстве Польши

Обнаруженный БпЛА "не имеет никаких военных характеристик", заявили в польском Минобороны

Полиция Польши (Иллюстративное фото: Wojtek Jargilo/EPA)

Неизвестный беспилотник разбился в Люблинском воеводстве Польши. Об этом сообщило медиа RMF24 со ссылкой на правоохранителей.

Вероятно, речь идет о дроне для перевозки контрабанды. Он разбился в Майдан-Сельце. Власти Люблинского воеводства расследуют обстоятельства падения неидентифицированного объекта.

Спикер министра национальной обороны Польши Януш Сеймей заявил, что объект, который упал в Люблинском воеводстве, "не имеет никаких военных характеристик".

БпЛА упал примерно в 500 метрах от зданий. На место происшествия выехали сотрудники полиции и представители других ведомств.

"Все службы и прокуратура были уведомлены о происшествии. Место обнаружения взято под охрану. В результате инцидента никто не пострадал", – сообщили в полиции Люблина.

Майдан-Селец – это небольшая деревня с населением более 200 человек, расположенная к северу от Томашува-Любельского.