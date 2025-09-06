Неизвестный дрон разбился в Люблинском воеводстве Польши
Неизвестный беспилотник разбился в Люблинском воеводстве Польши. Об этом сообщило медиа RMF24 со ссылкой на правоохранителей.
Вероятно, речь идет о дроне для перевозки контрабанды. Он разбился в Майдан-Сельце. Власти Люблинского воеводства расследуют обстоятельства падения неидентифицированного объекта.
Спикер министра национальной обороны Польши Януш Сеймей заявил, что объект, который упал в Люблинском воеводстве, "не имеет никаких военных характеристик".
БпЛА упал примерно в 500 метрах от зданий. На место происшествия выехали сотрудники полиции и представители других ведомств.
"Все службы и прокуратура были уведомлены о происшествии. Место обнаружения взято под охрану. В результате инцидента никто не пострадал", – сообщили в полиции Люблина.
Майдан-Селец – это небольшая деревня с населением более 200 человек, расположенная к северу от Томашува-Любельского.
- В ночь на 20 августа в Люблинском воеводстве Польши в поле взорвался российский беспилотник.
- 21 августа МИД Польши вручило России ноту протеста в связи с падением дрона РФ.
- В МВД страны пообещали, что данные расследования инцидента с падением и взрывом БпЛА не будут засекречены.
