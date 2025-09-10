У Польщі підтвердили збиття "шахедів" і заявили про "акт агресії" Росії

Наразі триває пошук і локалізація місць можливого падіння російських дронів, які збили в Польщі

У Польщі заявили про "акт агресії" з боку Росії після масованої атаки на Україну у ніч проти 10 вересня, коли "шахеди" порушили повітряний простір країни. Частина дронів була збита, повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

Військові зазначили, що внаслідок сьогоднішньої атаки РФ на Україну сталося "безпрецедентне порушення польського повітряного простору" дронами.

"Це акт агресії, який становить реальну загрозу безпеці наших громадян", – наголосили в командуванні.

Зазначається, що за наказом оперативного командувача Збройних сил "негайно розпочали оборонні процедури".

Зокрема за допомогою радіолокації відстежували кілька дронів, а щодо тих, які могли становити загрозу, командувач ухвалив рішення про їх нейтралізацію. Частину дронів, які вторглися в повітряний простір Польщі, збили.

Наразі триває пошук і локалізація місць можливого падіння цих дронів.

В Оперативному командуванні ЗС Польщі наголосили, що вони моніторять поточну ситуацію, а польські та союзні сили й засоби залишаються "в повній готовності до подальших дій".