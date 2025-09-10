Сибига после залета "шахедов" в Польшу призвал соседей сбивать российские дроны и ракеты

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Партнеры Украины должны использовать свои возможности для сбивания российских дронов и ракет. Так министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на залет российских ударных БпЛА в Польшу.

По его словам, беспилотники, влетевшие в Польшу во время массированной атаки на Украину, свидетельствуют о том, что чувство безнаказанности российского диктатора Владимира Путина продолжает расти, поскольку он не был должным образом наказан за свои предыдущие преступления.

"Путин продолжает эскалацию, расширяет войну и испытывает Запад на прочность. Чем дольше он не получает силу в ответ, тем агрессивнее он становится", — подчеркнул Сибига.

Глава МИД считает, что слабый ответ сейчас спровоцирует Россию еще больше – и тогда российские ракеты и дроны полетят еще дальше в Европу.

Эта ситуация свидетельствует о том, что нужно принять решение, которое позволит использовать возможности противовоздушной обороны соседних стран для перехвата беспилотников и ракет в украинском воздушном пространстве, в том числе приближающихся к границам НАТО.

"Украина уже давно предлагает такой шаг. Его необходимо сделать ради коллективной безопасности", — добавил Сибига.

Он акцентировал, что это также призыв к партнерам срочно усилить ПВО Украины и лучше защититься от российских дронов и ракет, количество которых растет.

Также глава украинской дипломатии считает, что санкции должны быть усилены без промедлений. Путин серьезно отнесется к мирным переговорам только тогда, когда столкнется с серьезным трансатлантическим давлением. Российскую военную машину необходимо остановить – и остановить ее можно только силой, а не слабостью, резюмировал он.