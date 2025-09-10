Сибіга після зальоту "шахедів" до Польщі закликав сусідів збивати російські дрони й ракети

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Партнери України мають використовувати свої можливості для збиття російських дронів та ракет. Так міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на заліт російських ударних БпЛА до Польщі.

За його словами, безпілотники, що влетіли в Польщу під час масованої атаки на Україну, свідчать про те, що почуття безкарності російського диктатора Володимира Путіна продовжує зростати, оскільки він не був належним чином покараний за свої попередні злочини.

"Путін продовжує ескалацію, розширює війну і випробовує Захід на міцність. Що довше він не отримує силу у відповідь, то агресивнішим він стає", – наголосив Сибіга.

Глава МЗС вважає, що слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше – і тоді російські ракети й дрони полетять ще далі в Європу.

Ця ситуація свідчить про те, що потрібно ухвалити рішення, яке дозволить використовувати можливості протиповітряної оборони сусідніх країн для перехоплення безпілотників і ракет в українському повітряному просторі, зокрема тих, що наближаються до кордонів НАТО.

"Україна вже давно пропонує такий крок. Його необхідно зробити заради колективної безпеки", – додав Сибіга.

Він акцентував, що це також заклик до партнерів терміново посилити ППО України та краще захиститися від російських дронів і ракет, кількість яких зростає.

Також глава української дипломатії вважає, що санкції мають бути посилені без зволікань. Путін серйозно поставиться до мирних переговорів лише тоді, коли зіткнеться з серйозним трансатлантичним тиском. Російську військову машину необхідно зупинити – і зупинити її можна лише силою, а не слабкістю, резюмував він.