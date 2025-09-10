Росіяни запустили по Україні 415 дронів та понад 40 крилатих і балістичних ракет
У ніч проти 10 вересня окупанти спрямували на українські регіони понад 400 безпілотників різних типів і понад 40 ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Окупанти спрямували близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет. Під атакою були 15 областей.
Командування Повітряних сил Збройних Сил України повідомило, що вдалося знешкодити 413 цілей.
З 17:00 9 вересня окупанти застосували 458 засобів повітряного нападу:
→ 415 безпілотників, понад 250 із них – "шахеди";
→ 42 крилаті/авіаційні ракети Х-101/"Калібр"/Х-59 (69) із Саратовської області й акваторії Чорного моря;
→ одну балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області.
Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито чи подавлено 413 повітряних цілей:
→ 386 ворожих дронів різних типів;
→ 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/"Калібр"/Х-59(69).
Попередньо зафіксовано влучання 16 ракет і 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.
Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Польщі.
- У Вінницькій області є влучання у промислові об’єкти. Відомо про одну постраждалу людину.
- У Житомирській області є загиблий, а в Хмельницькій області – троє постраждалих.
