Росіяни запустили по Україні 415 дронів та понад 40 крилатих і балістичних ракет

Під атакою Росії у ніч проти 10 вересня були 15 областей України, заявив президент

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

У ніч проти 10 вересня окупанти спрямували на українські регіони понад 400 безпілотників різних типів і понад 40 ракет. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Окупанти спрямували близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет. Під атакою були 15 областей.

Командування Повітряних сил Збройних Сил України повідомило, що вдалося знешкодити 413 цілей.

З 17:00 9 вересня окупанти застосували 458 засобів повітряного нападу:

→ 415 безпілотників, понад 250 із них – "шахеди";

→ 42 крилаті/авіаційні ракети Х-101/"Калібр"/Х-59 (69) із Саратовської області й акваторії Чорного моря;

→ одну балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито чи подавлено 413 повітряних цілей:

→ 386 ворожих дронів різних типів;

→ 27 крилатих/авіаційних ракет Х-101/"Калібр"/Х-59(69).

Попередньо зафіксовано влучання 16 ракет і 21 ударного БпЛА на 17 локаціях.

Щонайменше вісім ворожих БпЛА вийшли за межі державного кордону України у напрямку Польщі.