РФ вдарила по Житомирській і Хмельницькій областях. Є загиблий та поранені, відомо про влучання
У ніч проти 10 вересня російські війська атакували Житомирську та Хмельницьку області. Відомо, що внаслідок удару загинула людина, також є поранені, повідомляють голови обласних військових адміністрацій.
Житомирську область російські війська атакували дронами й крилатими ракетами, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.
За його словами, внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Пошкоджень зазнали кілька цивільних підприємств і приватні будинки.
Наразі триває ліквідація наслідків ворожого удару.
У Хмельницькому районі внаслідок ранкової атаки росіян постраждали троє людей, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін та Волочиська міська рада.
Зокрема у Волочиській міськраді повідомили про влучання у складські приміщення виробничих потужностей.
Пошкоджено також автозаправку, транспорт і житлові будинки – вибито вікна. Внаслідок атаки зруйновано швейну фабрику.
У ніч проти 10 вересня російські війська також атакували Вінницьку область. Внаслідок удару є влучання в цивільні промислові об'єкти.
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну до Польщі залетіли "шахеди". Через це там закрили аеропорти, а прем'єр-міністр Туск заявив, що військові застосували озброєння проти дронів.
- Конгресмен-республіканець Джо Вілсон заявив, що російські дрони атакували Польщу, і назвав це "актом війни".
- Оперативне командування Збройних сил Польщі підтвердило збиття "шахедів" і заявило про "акт агресії" Росії.
