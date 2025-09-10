РФ вдарила по Житомирській і Хмельницькій областях. Є загиблий та поранені, відомо про влучання

У ніч проти 10 вересня Росія масовано била по Україні, особливо по західних регіонах

Наслідки атаки на Житомирщині (Фото: t.me/zhytomyrskaODA)

У ніч проти 10 вересня російські війська атакували Житомирську та Хмельницьку області. Відомо, що внаслідок удару загинула людина, також є поранені, повідомляють голови обласних військових адміністрацій.

Житомирську область російські війська атакували дронами й крилатими ракетами, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, внаслідок атаки загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Пошкоджень зазнали кілька цивільних підприємств і приватні будинки.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожого удару.

У Хмельницькому районі внаслідок ранкової атаки росіян постраждали троє людей, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін та Волочиська міська рада.

Зокрема у Волочиській міськраді повідомили про влучання у складські приміщення виробничих потужностей.

Пошкоджено також автозаправку, транспорт і житлові будинки – вибито вікна. Внаслідок атаки зруйновано швейну фабрику.

У ніч проти 10 вересня російські війська також атакували Вінницьку область. Внаслідок удару є влучання в цивільні промислові об'єкти.