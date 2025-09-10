РФ ударила по Житомирской и Хмельницкой областям. Есть погибший и раненые

В ночь на 10 сентября Россия массированно била по Украине, особенно по западным регионам

Последствия атаки в Житомирской олбласти (Фото: t.me/zhytomyrskaODA)

В ночь на 10 сентября российские войска атаковали Житомирскую и Хмельницкую области. Известно, что в результате удара погиб человек, также есть раненые, сообщают главы областных военных администраций.

Житомирскую область российские войска атаковали дронами и крылатыми ракетами, сообщил председатель ОВА Виталий Бунечко.

По его словам, в результате атаки погиб один человек, еще один получил ранения. Повреждены несколько гражданских предприятий и частные дома.

Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеского удара.

В Хмельницком районе в результате утренней атаки россиян пострадали три человека, сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин и Волочисский городской совет.

В частности, в Волочисском горсовете сообщили о попадании в складские помещения производственных мощностей.

Повреждены также автозаправка, транспорт и жилые дома – выбиты окна. В результате атаки разрушена швейная фабрика.

В ночь на 10 сентября российские войска также атаковали Винницкую область. В результате удара есть попадания в гражданские промышленные объекты.