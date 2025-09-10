РФ ударила по Житомирской и Хмельницкой областям. Есть погибший и раненые
В ночь на 10 сентября российские войска атаковали Житомирскую и Хмельницкую области. Известно, что в результате удара погиб человек, также есть раненые, сообщают главы областных военных администраций.
Житомирскую область российские войска атаковали дронами и крылатыми ракетами, сообщил председатель ОВА Виталий Бунечко.
По его словам, в результате атаки погиб один человек, еще один получил ранения. Повреждены несколько гражданских предприятий и частные дома.
Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеского удара.
В Хмельницком районе в результате утренней атаки россиян пострадали три человека, сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин и Волочисский городской совет.
В частности, в Волочисском горсовете сообщили о попадании в складские помещения производственных мощностей.
Повреждены также автозаправка, транспорт и жилые дома – выбиты окна. В результате атаки разрушена швейная фабрика.
В ночь на 10 сентября российские войска также атаковали Винницкую область. В результате удара есть попадания в гражданские промышленные объекты.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Из-за этого там закрыли аэропорты, а премьер-министр Туск заявил, что военные применили вооружение против дронов.
- Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил, что российские дроны атаковали Польшу, и назвал это "актом войны".
- Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило сбивание "шахедов" и заявило об "акте агрессии" России.
