Россия атаковала Винницкую область. Есть попадания в промышленные объекты
В ночь на 10 сентября российские войска атаковали Винницкую область. В результате удара есть попадания в гражданские промышленные объекты. Об этом сообщила первый заместитель начальника областной военной администрации Наталья Заболотная.
По ее словам, информация о травмированных пока не поступала.
В Воздушных силах около 01:55 предупреждали об угрозе беспилотников. Впоследствии в 03:22 был отбой, но почти сразу началась тревога. Она продолжалась до 05:37. И снова, после отбоя, началась тревога.
В Воздушных силах информировали как о ракетной опасности, так и об угрозе "шахедов".
Городской голова Сергей Моргунов около 06:44 писал о звуках взрывов в Виннице.
Россия в ночь на 10 сентября массированно атаковала Украину. Воздушные силы также сообщали о вражеских дронах над Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Ровенской областями.
Часть "шахедов" и ракет также двигалась в направлении запада – над Ивано-Франковской и Львовской областями.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Из-за этого там закрыли аэропорты, а премьер-министр Туск заявил, что военные применили вооружение против дронов.
- Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что под угрозой оказались Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства.
- Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил, что российские дроны атаковали Польшу, и назвал это "актом войны".
Комментарии (0)