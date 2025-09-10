Россия атаковала Винницкую область. Есть попадания в промышленные объекты

Сейчас детальной информации о последствиях и пострадавших нет

Винница (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 10 сентября российские войска атаковали Винницкую область. В результате удара есть попадания в гражданские промышленные объекты. Об этом сообщила первый заместитель начальника областной военной администрации Наталья Заболотная.

По ее словам, информация о травмированных пока не поступала.

В Воздушных силах около 01:55 предупреждали об угрозе беспилотников. Впоследствии в 03:22 был отбой, но почти сразу началась тревога. Она продолжалась до 05:37. И снова, после отбоя, началась тревога.

В Воздушных силах информировали как о ракетной опасности, так и об угрозе "шахедов".

Городской голова Сергей Моргунов около 06:44 писал о звуках взрывов в Виннице.

Россия в ночь на 10 сентября массированно атаковала Украину. Воздушные силы также сообщали о вражеских дронах над Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Ровенской областями.

Часть "шахедов" и ракет также двигалась в направлении запада – над Ивано-Франковской и Львовской областями.