Росія атакувала Вінничину. Є влучання у промислові об'єкти
У ніч проти 10 вересня російські війська атакувала Вінницьку область. Внаслідок удару є влучання в цивільні промислові об'єкти. Про це повідомила перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.
За її словами, інформація про травмованих наразі не надходила.
У Повітряних силах близько 01:55 попереджали про загрозу безпілотників. Згодо о 03:22 був відбій, але майже відразу почалася тривога. Вона тривала до 05:37. І знову, після відбою, розпочалася тривога.
У Повітряних силах інформували як про ракетну небезпеку, так і про загрозу "шахедів".
Міський голова Сергій Моргунов близько 06:44 писав про звуки вибухів у Вінниці.
Росія у ніч проти 10 вересня масовано атакувала Україну. Повітряні сили також повідомляли про ворожі дрони над Харківщиною, Полтавщиною, Дніпропетровщиною, Кіровоградщиною, Сумщиною, Чернігівщиною, Київщиною, Житомирщиною та Рівненщиною.
Частина "шахедів" і ракет також рухалася у напрямку заходу – над Івано-Франківською та Львівською областями.
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну до Польщі залетіли "шахеди". Через це там закрили аеропорти, а прем'єр-міністр Туск заявив, що військові застосували озброєння проти дронів.
- Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що під загрозою опинилися Підляське, Мазовецьке й Люблінське воєводства.
- Конгресмен-республіканець Джо Вілсон заявив, що російські дрони атакували Польщу, і назвав це "актом війни".
