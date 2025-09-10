Росія атакувала Вінничину. Є влучання у промислові об'єкти

Наразі детальної інформації про наслідки та постраждалих немає

Вінниця (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У ніч проти 10 вересня російські війська атакувала Вінницьку область. Внаслідок удару є влучання в цивільні промислові об'єкти. Про це повідомила перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна.

За її словами, інформація про травмованих наразі не надходила.

У Повітряних силах близько 01:55 попереджали про загрозу безпілотників. Згодо о 03:22 був відбій, але майже відразу почалася тривога. Вона тривала до 05:37. І знову, після відбою, розпочалася тривога.

У Повітряних силах інформували як про ракетну небезпеку, так і про загрозу "шахедів".

Міський голова Сергій Моргунов близько 06:44 писав про звуки вибухів у Вінниці.

Росія у ніч проти 10 вересня масовано атакувала Україну. Повітряні сили також повідомляли про ворожі дрони над Харківщиною, Полтавщиною, Дніпропетровщиною, Кіровоградщиною, Сумщиною, Чернігівщиною, Київщиною, Житомирщиною та Рівненщиною.

Частина "шахедів" і ракет також рухалася у напрямку заходу – над Івано-Франківською та Львівською областями.