Россияне запустили по Украине 415 дронов и более 40 крылатых и баллистических ракет
В ночь на 10 сентября оккупанты направили на украинские регионы более 400 беспилотников различных типов и свыше 40 ракет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Оккупанты направили около 415 дронов различных типов и более 40 крылатых и баллистических ракет. Под атакой находились 15 областей.
Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сообщило, что удалось обезвредить 413 целей.
С 17:00 9 сентября оккупанты применили 458 средств воздушного нападения:
→ 415 беспилотников, более 250 из них – "шахеды";
→ 42 крылатых/авиационных ракет Х-101/"Калибр"/Х-59(69) из Саратовской области и акватории Черного моря;
→ одну баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области.
По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 413 воздушных целей:
→ 386 вражеских дронов разных типов;
→ 27 крылатых/авиационных ракет Х-101/"Калибр"/Х-59(69).
Предварительно зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БпЛА на 17 локациях.
По меньшей мере, восемь вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Польши.
- В Винницкой области есть попадание в промышленные объекты. Известно об одном пострадавшем человеке.
- В Житомирской области есть погибший, а в Хмельницкой области – трое пострадавших.
