Россияне запустили по Украине 415 дронов и более 40 крылатых и баллистических ракет

Под атакой России в ночь на 10 сентября находились 15 областей Украины, заявил президент

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

В ночь на 10 сентября оккупанты направили на украинские регионы более 400 беспилотников различных типов и свыше 40 ракет. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Оккупанты направили около 415 дронов различных типов и более 40 крылатых и баллистических ракет. Под атакой находились 15 областей.

Командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины сообщило, что удалось обезвредить 413 целей.

С 17:00 9 сентября оккупанты применили 458 средств воздушного нападения:

→ 415 беспилотников, более 250 из них – "шахеды";

→ 42 крылатых/авиационных ракет Х-101/"Калибр"/Х-59(69) из Саратовской области и акватории Черного моря;

→ одну баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито или подавлено 413 воздушных целей:

→ 386 вражеских дронов разных типов;

→ 27 крылатых/авиационных ракет Х-101/"Калибр"/Х-59(69).

Предварительно зафиксировано попадание 16 ракет и 21 ударного БпЛА на 17 локациях.

По меньшей мере, восемь вражеских БпЛА вышли за пределы государственной границы Украины в направлении Польши.