Польща зафіксувала 19 порушень повітряного простору – Туск

Дональд Туск (Фото: Adam Warzawa/EPA)

У ніч проти 10 вересня у Польщі зафіксували майже два десятки порушень повітряного простору країни. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час виступу в Сеймі, передає RMF24.

За його словами, було зафіксовано 19 порушень повітряного простору, які були точно спрямовані на ціль. Туск акцентував, що це не остаточні цифри.

Він зазначив, що вперше за часи повномасштабної війни Росії проти України значна частина цих безпілотників пролетіла над Польщею безпосередньо з території Білорусі.

Прем’єр Польщі розповів, що безпілотники, які становили пряму загрозу – щонайменше три – були збиті польською та союзною авіацією.

Також він повідомив, що Варшава пустить в дію статтю 4 Північноатлантичного договору – вона передбачає, що держави-члени проводять спільні консультації, коли, на їхню думку, існує загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки.

Очільник польського уряду також повторив своє звернення до всіх мешканців – не наближатися до уламків дронів.

"Будь-який підозрілий об'єкт, що може бути схожим на уламки дрона, може становити загрозу. Якщо ви зіткнулися з такими незвичайними предметами, будь ласка, тримайтеся якомога далі. Будь ласка, не торкайтеся їх за жодних обставин, а негайно зателефонуйте до відповідних органів", – сказав Туск.

У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну до Польщі залетіли "шахеди". Через це там закрили аеропорти, Туск заявив, що військові застосували озброєння проти дронів.

Оперативне командування Збройних сил Польщі підтвердило збиття "шахедів" і заявило про "акт агресії" Росії.

Зеленський заявив, що до Польщі залетіло щонайменше вісім "шахедів". Потім він уточнив, що їх могло бути близько 20.