В Польше стартовала операция "Восточный страж"

Военные в Польше (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

В Польше началась операция "Восточный страж", которая стала ответом стран НАТО на залет российских ударных дронов в страну. Об этом сообщило медиа RMF24 со ссылкой на польских военных.

Генеральный штаб Вооруженных сил Польши показал видео посадки французского транспортного самолета A-400, который доставил вооружение для истребителей Rafale, уже находящихся в Польше.

В рамках миссии "Восточный страж" Дания предоставит два истребителя F-16 и фрегат противовоздушной обороны, Франция – три истребителя Rafale, а Германия – четыре истребителя Eurofighter. Великобритания также выразила готовность оказать поддержку. Эти и другие силы усилят присутствие на восточном фланге Альянса.

"Мы благодарим наших союзников за их солидарность с Польшей и решение направить силы: чешские вертолеты Ми-171S, датские F-16 и фрегат ПВО, французские Rafale, немецкие Eurofighter, а также поддержку Великобритании и других стран НАТО. Это конкретный ответ, который демонстрирует, что единство Альянса превращается в реальную защиту наших границ", — говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Там добавили, что "Восточный страж" – это не просто новая инициатива, это четкий сигнал, что границы НАТО неприкосновенны, а безопасность граждан остается приоритетом.

В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Премьер страны Туск заявил о 19 нарушениях воздушного пространства. В МВД страны сообщили, что, кроме обломков дронов, нашли фрагменты ракеты.

По данным Welt, пять российских дронов летели к базе НАТО в Польше.

11 сентября Трамп заявил, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой". В то же время Сикорский это опроверг.