Сикорский шуткой прокомментировал российские версии о "шахедах" в Польше
Радослав Сикорский (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский спросил, какой российской лжи верить относительно "шахедов" в воздушном пространстве страны. Так глава польского МИД отреагировал на российскую ложь, в частности постпреда РФ при Организации Объединенных Наций Василия Небендзи.

"Правительство России утверждает, что российские беспилотники ошибочно нарушили воздушное пространство Польши, тогда как посол России в ООН утверждает, что для российских беспилотников физически невозможно достичь Польши. Какой российской лжи мы должны верить?" – задал вопрос Сикорский.

12 сентября Небендзя на заседании Совета безопасности ООН сказал, что Варшаве, если она заинтересована в деэскалации, следует принять предложение Москвы о консультациях на тему недавнего инцидента с дронами, обнаруженными над территорией Польши.

"Призываем польских коллег воспользоваться этим предложением, а не заниматься мегафонной дипломатией на многосторонних площадках", — сказал представитель государства-агрессора.

Небендзя добавил, что Польша якобы безосновательно обвинила Россию в инциденте с беспилотниками, не предоставив никаких доказательств.

Читайте также
Российские дроны целенаправленно летели в Польшу и не были под влиянием украинских РЭБ – Генштаб
войнапольшадронрадослав сикорский