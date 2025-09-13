Сикорский шуткой прокомментировал российские версии о "шахедах" в Польше

Постпред государства-агрессора в ООН призвал Польшу к консультациям на фоне "инцидента с дронами"

Радослав Сикорский (Фото: Sergey Dolzhenko/EPA)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский спросил, какой российской лжи верить относительно "шахедов" в воздушном пространстве страны. Так глава польского МИД отреагировал на российскую ложь, в частности постпреда РФ при Организации Объединенных Наций Василия Небендзи.

"Правительство России утверждает, что российские беспилотники ошибочно нарушили воздушное пространство Польши, тогда как посол России в ООН утверждает, что для российских беспилотников физически невозможно достичь Польши. Какой российской лжи мы должны верить?" – задал вопрос Сикорский.

12 сентября Небендзя на заседании Совета безопасности ООН сказал, что Варшаве, если она заинтересована в деэскалации, следует принять предложение Москвы о консультациях на тему недавнего инцидента с дронами, обнаруженными над территорией Польши.

"Призываем польских коллег воспользоваться этим предложением, а не заниматься мегафонной дипломатией на многосторонних площадках", — сказал представитель государства-агрессора.

Небендзя добавил, что Польша якобы безосновательно обвинила Россию в инциденте с беспилотниками, не предоставив никаких доказательств.

В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Премьер страны Туск заявивший о 19 нарушениях воздушного пространства. В МВД страны сообщили, что, кроме обломков дронов, нашли фрагменты ракеты.

По данным Welt, пять российских дронов летели к базе НАТО в Польше.

11 сентября Трамп заявил, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой". В то же время Сикорский это опроверг.