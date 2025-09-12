Дроны РФ целенаправленно летели в Польшу и не были под влиянием украинских РЭБ – Генштаб

Военные и спецслужбы проверяют места падения БпЛА (Фото: EPA/WOJTEK JARGILO)

Российские дроны, которые залетели на территорию Польши 10 сентября, не были под воздействием украинских средств радиоэлектронной борьбы, в связи с применением средств Воздушных сил. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"То есть беспилотники целенаправленно летели на территорию Польши", – сказал представитель Генерального штаба ВС Украины.



Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также заявил, что дроны России не отклонялись от курса, а были так направлены – это оценка Военно-воздушных сил Польши и НАТО.