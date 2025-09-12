Дроны РФ целенаправленно летели в Польшу и не были под влиянием украинских РЭБ – Генштаб
Российские дроны, которые залетели на территорию Польши 10 сентября, не были под воздействием украинских средств радиоэлектронной борьбы, в связи с применением средств Воздушных сил. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
"То есть беспилотники целенаправленно летели на территорию Польши", – сказал представитель Генерального штаба ВС Украины.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также заявил, что дроны России не отклонялись от курса, а были так направлены – это оценка Военно-воздушных сил Польши и НАТО.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Премьер страны Туск заявил о 19 нарушениях воздушного пространства. В МВД страны сообщили, что, кроме обломков дронов, нашли фрагменты ракеты.
- По данным Welt, пять российских дронов летели к базе НАТО в Польше.
- 11 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши могло быть "ошибкой". В то же время министр иностранных дел Сикорский это отрицал.
- По состоянию на 12 сентября Польша зафиксировала уже 21 нарушение воздушного пространства российскими дронами.
