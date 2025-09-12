Російські дрони цілеспрямовано летіли до Польщі та не були під впливом українських РЕБ – Генштаб
Російські дрони, які залетіли на територію Польщі 10 вересня, не були під впливом українських засобів радіоелектронної боротьби, у зв’язку із застосуванням засобів Повітряних сил. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Генеральному штабі Збройних Сил України.
"Тобто безпілотники цілеспрямовано летіли на територію Польщі", – сказав представник Генерального штабу ЗС України.
Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також заявив, що дрони Росії не відхилялися від курсу, а були так спрямовані – така оцінка Військово-повітряних сил Польщі й НАТО.
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну в Польщу залетіли "шахеди". Прем'єр країни Туск заявив про 19 порушень повітряного простору. У МВС країни повідомили, що, крім уламків дронів, знайшли фрагменти ракети.
- За даними Welt, п'ять російських дронів летіли до бази НАТО у Польщі.
- 11 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі могло бути "помилкою". Водночас міністр закордонних справ Сікорський це заперечив.
- Станом на 12 вересня Польща зафіксувала вже 21 порушення повітряного простору російськими дронами.
