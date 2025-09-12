Російські дрони цілеспрямовано летіли до Польщі та не були під впливом українських РЕБ – Генштаб

Військові та спецслужби перевіряють місця падіння БпЛА (Фото: EPA/WOJTEK JARGILO)

Російські дрони, які залетіли на територію Польщі 10 вересня, не були під впливом українських засобів радіоелектронної боротьби, у зв’язку із застосуванням засобів Повітряних сил. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Генеральному штабі Збройних Сил України.

"Тобто безпілотники цілеспрямовано летіли на територію Польщі", – сказав представник Генерального штабу ЗС України.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також заявив, що дрони Росії не відхилялися від курсу, а були так спрямовані – така оцінка Військово-повітряних сил Польщі й НАТО.