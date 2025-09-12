Трамп заявив, що дрони в Польщі могли бути помилкою. У МЗС країни з ним не згодні

Дональд Трамп (Фото: EPA/JIM LO SCALZO)

Президент США Дональд Трамп заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі могло бути "помилкою". Таку думку він висловив під час спілкування з журналістами 11 вересня, передає Bloomberg.

"Це могло бути помилкою, але, хай там як, мене не тішить усе, що пов'язано з усією цією ситуацією. Але, сподіваюся, цьому прийде кінець", – сказав він.

Пізніше Трамп додав, що засудить Росію навіть за те, що "вона перебуває поблизу цієї лінії".

"Мені це не подобається, я цим незадоволений", – резюмував він.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не погодився з твердженням Трампа про помилку.

"Ні, це не була помилка", – написав він у мережі Х.