Трамп заявив, що дрони в Польщі могли бути помилкою. У МЗС країни з ним не згодні
Президент США Дональд Трамп заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі могло бути "помилкою". Таку думку він висловив під час спілкування з журналістами 11 вересня, передає Bloomberg.
"Це могло бути помилкою, але, хай там як, мене не тішить усе, що пов'язано з усією цією ситуацією. Але, сподіваюся, цьому прийде кінець", – сказав він.
Пізніше Трамп додав, що засудить Росію навіть за те, що "вона перебуває поблизу цієї лінії".
"Мені це не подобається, я цим незадоволений", – резюмував він.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не погодився з твердженням Трампа про помилку.
"Ні, це не була помилка", – написав він у мережі Х.
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну у Польщу залетіли "шахеди". Прем'єр країни Туск заявив про 19 порушень повітряного простору. У МВС країни повідомили, що, крім уламків дронів, знайшли фрагменти ракети.
- Франція 11 вересня відправила до Польщі додаткові винищувачі Rafale після інциденту з дронами.
- За даними Welt, п'ять російських дронів летіли до бази НАТО у Польщі.
- Кая Каллас заявила, що заліт дронів у Польщу був навмисним, і повідомила, що проти Росії посилять санкції.
