Макрон відправив до Польщі додаткові винищувачі Rafale
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що направить три додаткові винищувачі Rafale для захисту повітряного простору Польщі. Про це французький лідер написав в X.
"Після вторгнень російських дронів до Польщі я ухвалив рішення направити три винищувачі Rafale для участі в захисті польського повітряного простору і східного флангу НАТО разом із нашими союзниками", – зазначив Макрон.
Французький лідер уточнив, що обговорив це питання з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, який також бере участь у захисті східного флангу.
"Ми не піддамося на залякування з боку Росії, що посилюються", – наголосив президент.
- У ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну у Польщу залетіли "шахеди". Прем'єр країни Туск заявив про 19 порушень повітряного простору. У МВС країни повідомили, що крім уламків дронів знайшли фрагменти ракети.
- Польський міністр оборони повідомив, що у відповідь на інцидент Швеція вирішила терміново надіслати своєму союзнику з НАТО військову допомогу, зокрема засоби ППО та літаки.
- Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Британія і Франція заявили про намір відправити до Східної Європи винищувачі Rafale й Eurofighter через дрони РФ.
