Макрон відправив до Польщі додаткові винищувачі Rafale

Винищувач Rafale (Фото: wikipedia.org)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що направить три додаткові винищувачі Rafale для захисту повітряного простору Польщі. Про це французький лідер написав в X.

"Після вторгнень російських дронів до Польщі я ухвалив рішення направити три винищувачі Rafale для участі в захисті польського повітряного простору і східного флангу НАТО разом із нашими союзниками", – зазначив Макрон.

Французький лідер уточнив, що обговорив це питання з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте і прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, який також бере участь у захисті східного флангу.

"Ми не піддамося на залякування з боку Росії, що посилюються", – наголосив президент.