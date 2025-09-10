У відповідь на російські дрони Швеція терміново надсилає допомогу Польщі

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA)

У відповідь на заліт російських безпілотників до Польщі, Швеція вирішила терміново надіслати своєму союзнику з НАТО військову допомогу, зокрема засоби протиповітряної оборони та літаки. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі телеканалу TVN24, передає відомство чиновника.

"Сьогоднішній день є виразом не тільки слів підтримки, але й конкретних заяв. Щойно я отримав інформацію від міністра оборони Швеції про термінове відправлення чергової допомоги до Польщі, зокрема засобів ППО та літаків. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками. Нідерланди надають багаторівневі системи оборони – Patriot, системи NASAMS, засоби протидії дронам, а також 300 солдатів. Чеська Республіка, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія та країни Балтії – всі союзники готові надати підтримку і роблять конкретні заяви", – заявив чиновник.

Він також розповів про наслідки початку консультацій між союзниками у межах 4 статті Північноатлантичного договору, навівши приклад Туреччини з 2003-го, коли біля її кордонів тривала війна в Іраку: "Тоді була створена спеціальна місія, операція НАТО з посилення безпеки".

Міністр зазначив, що "ми хочемо зробити те саме для Польщі, і це фактично відбувається".

"Ці двосторонні консультації розпочалися, є заяви про посилення протягом декількох десятків годин, про надання конкретного обладнання, конкретних навичок і спроможностей", – зауважив Косіняк-Камиш.

Також він повідомив, що взаємозв'язок між інцидентом та навчаннями РФ і Білорусі "є очевидним".

"Навчання Захід-2025 вступають у ключову фазу. Вони у своїй історії починали різні агресії, тому ця кореляція і спостережуване фактично впродовж близько 20 днів посилення активності дронів, також на заході України, спонукали і змусили нас вжити певних заходів, ухвалити певні рішення, які вчора дали результат", – розповів чиновник.

Раніше президент Володимир Зеленський також припустив, що цей заліт дронів може бути частиною плану спільних навчань Росії та Білорусі.