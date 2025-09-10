Зеленський поговорив з прем'єром Польщі та партнерами: Військові співпрацюватимуть щодо дронів РФ
Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Військові України та Польщі співпрацюватимуть стосовно протидії російським безпілотникам – Київ запропонував допомогу, навчання та досвід. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з польським прем'єром Дональдом Туском, його британським та італійською колегами Кіром Стармером та Джорджею Мелоні, а також з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Запропонував Польщі нашу допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів". Домовилися з Дональдом про відповідну співпрацю на рівні військових. Також будемо координуватися з усіма країнами – членами НАТО", – розповів керівник України.

Читайте також
Росія збирає дані про Польщу: стан ППО, час реакції та розвідка – все про атаку дронів

ДОПОВНЕНО. "Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими [...] Ми домовились, що наші військові, наші представники міністерств оборони – України та Польщі – найближчим часом зустрінуться. Я доручив нашим військовим представити увесь досвід, який у нас є в протидії дронам", – додав Зеленський у вечірньому зверненні.

Він повідомив, що передусім партнери говорили про російські БпЛА, які вночі 10 вересня "знову були випущені по Україні та залетіли в повітряний простір Польщі".

"Інциденти з одним-двома російськими дронами були й раніше в країнах східного флангу НАТО, зокрема кілька тижнів тому в Румунії. Але цього разу значно більша кількість російських дронів, значно більша наглість – дрони залітали з території не лише України, а й Білорусі. І ми всі однаково розуміємо, що це абсолютно інший рівень ескалації з боку Росії. Має бути відповідна реакція", – написав президент.

Читайте також
"Без звичайного бурмотіння". Світові лідери реагують на атаку Росії дронами по Польщі

Він додав, що під час розмови прем'єр Польщі поінформував про наслідки та обставини, які вже вдалося встановити.

"Уламки російських дронів, серед яких були також іранські "шахеди", знайдені в багатьох містечках і селах. Наші військові ще від ночі передають усю наявну в нас інформацію, і ми продовжуємо цю співпрацю", – зауважив Зеленський.

Він також повідомив, що Україні та партнерам потрібно працювати над спільною системою протиповітряного захисту та "створити дієвий повітряний щит над Європою", зауваживши, що Київ "давно це пропонує, є конкретні рішення".

Президент наголосив, що Україна і партнери "повинні разом реагувати на всі актуальні виклики та бути готовими до потенційних загроз усім європейцям у майбутньому".

"Так само потрібно спільно значно збільшити фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів. Вони вже довели свою ефективність", – додав глава держави.

Читайте також
Нова ланка ППО. Чи зможуть зенітні дрони закрити небо над Україною
Володимир ЗеленськийНАТОмарк рюттеПольщавійськова допомогаобстрілдональд тускКір СтармерДжорджа Мелоні