Зеленський поговорив з прем'єром Польщі та партнерами: Військові співпрацюватимуть щодо дронів РФ

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Військові України та Польщі співпрацюватимуть стосовно протидії російським безпілотникам – Київ запропонував допомогу, навчання та досвід. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з польським прем'єром Дональдом Туском, його британським та італійською колегами Кіром Стармером та Джорджею Мелоні, а також з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Запропонував Польщі нашу допомогу, навчання та досвід у збитті російських дронів, зокрема "шахедів". Домовилися з Дональдом про відповідну співпрацю на рівні військових. Також будемо координуватися з усіма країнами – членами НАТО", – розповів керівник України.

ДОПОВНЕНО. "Україна запропонувала Польщі необхідну допомогу з протидією. Ніхто не може гарантувати, що не буде сотень, якщо вже є десятки дронів. Тільки спільні європейські сили можуть дати захист. Ми готові допомогти і технологією, і навчанням екіпажів, і необхідними розвідданими [...] Ми домовились, що наші військові, наші представники міністерств оборони – України та Польщі – найближчим часом зустрінуться. Я доручив нашим військовим представити увесь досвід, який у нас є в протидії дронам", – додав Зеленський у вечірньому зверненні.

Він повідомив, що передусім партнери говорили про російські БпЛА, які вночі 10 вересня "знову були випущені по Україні та залетіли в повітряний простір Польщі".

"Інциденти з одним-двома російськими дронами були й раніше в країнах східного флангу НАТО, зокрема кілька тижнів тому в Румунії. Але цього разу значно більша кількість російських дронів, значно більша наглість – дрони залітали з території не лише України, а й Білорусі. І ми всі однаково розуміємо, що це абсолютно інший рівень ескалації з боку Росії. Має бути відповідна реакція", – написав президент.

Він додав, що під час розмови прем'єр Польщі поінформував про наслідки та обставини, які вже вдалося встановити.

"Уламки російських дронів, серед яких були також іранські "шахеди", знайдені в багатьох містечках і селах. Наші військові ще від ночі передають усю наявну в нас інформацію, і ми продовжуємо цю співпрацю", – зауважив Зеленський.

Він також повідомив, що Україні та партнерам потрібно працювати над спільною системою протиповітряного захисту та "створити дієвий повітряний щит над Європою", зауваживши, що Київ "давно це пропонує, є конкретні рішення".

Президент наголосив, що Україна і партнери "повинні разом реагувати на всі актуальні виклики та бути готовими до потенційних загроз усім європейцям у майбутньому".

"Так само потрібно спільно значно збільшити фінансування для виробництва дронів-перехоплювачів. Вони вже довели свою ефективність", – додав глава держави.