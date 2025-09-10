У Польщі знайшли фрагменти дронів РФ на 12 локаціях. Один – поруч із військовими

Повідомляється, що один із дронів може бути неозброєним БпЛА "Гербера"

Військові та спецслужби перевіряють місця падіння БПЛА (Фото: EPA/WOJTEK JARGILO)

У Польщі вже виявили 12 локацій, на яких було знайдено уламки російських дронів. Одна з них – на території підрозділу Територіальних сил оборони, повідомляють RMF 24 та PAP.

За даними RMF 24, один із російських дронів розбився в місті Нове-Място-над-Пилицею в повіті Груєц, що недалеко від Варшави. Там розташований підрозділ Територіальних сил оборони. Дрон виявився неозброєною "Герберою", шкоди він не заподіяв.

За даними прессекретарки Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліни Галецької, російські дрони вже були виявлені в таких місцях:

→ Люблінське воєводство у містах: Чоснувка (Бяло-Подляський повіт), Чесники (Замоський повіт), Вирики (Влодавський повіт), Кшивовежба-Колонія (Парчевський повіт), Вохінь (Радзиньський повіт); Вельки Лан (Влодавський повіт), Заблоце-Колонія (Бяло-Подляський повіт);

→ Лодзьке воєводство: у Мнишкові (Опочинський повіт);

→ Вармінсько-Мазурське воєводство: у місті Олесьно (Ельблонгський повіт);

→ у Мазовецькому воєводстві: між Раб'янами та Северинувом (Венгровський повіт) та в Нове-Място-над-Пилицею (Груєцький повіт);

→ Свентокшиське воєводство: у місті Чижув (Буський повіт).

На місці виявлення уламків 12 дронів працюють співробітники правоохоронних органів і прокуратури.