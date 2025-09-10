В США після атаки дронів на Польщу обіцяють "захищати кожен дюйм" території НАТО
США після того, як російські дрони залетіли в Польщу, обіцяють захищати "кожен дюйм" території НАТО. Про це сказав посол США при НАТО Метью Вітакер.
"Ми підтримуємо наших НАТО-союзників перед обличчям цих порушень повітряного простору та захищатимемо кожен дюйм території НАТО", – заявив він.
"НАТО, верховний головнокомандувач Союзних збройних сил у Європі та все командування Союзних збройних сил прагнуть захищати кожен кілометр території НАТО, зокрема наш повітряний простір", – заявив він.
- У ніч на 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну у Польщу залетіли "шахеди".
- За даними президента Зеленського, відомо про вісім російських БпЛА, а прем'єр Туск заявив про 19 порушень повітряного простору. Пізніше стало відомо, що крім уламків дронів у Польщі знайшли фрагменти ракети.
- За даними Reuters, НАТО не розцінює інцидент із БпЛА як атаку.
- Рютте звернувся до Путіна після атаки на Польщу й заявив, що ніч показала, що союзники можуть захистити територію НАТО.
- Експосол у Польщі в коментарі LIGA.net пояснив стриману реакцію на дрони. За його словами, в Польщі не хочуть сіяти паніку, а союзники не мають чіткої оцінки події.
