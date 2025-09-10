В США після атаки дронів на Польщу обіцяють "захищати кожен дюйм" території НАТО

НАТО та союзні війська у Європі прагнуть забезпечити захист не тільки на землі, а й у небі

Метью Вітакер (Фото: x.com/USAmbNATO)

США після того, як російські дрони залетіли в Польщу, обіцяють захищати "кожен дюйм" території НАТО. Про це сказав посол США при НАТО Метью Вітакер.

"Ми підтримуємо наших НАТО-союзників перед обличчям цих порушень повітряного простору та захищатимемо кожен дюйм території НАТО", – заявив він.

Речник верховного головнокомандувача Союзних сил НАТО в Європі полковник Мартін О'Доннелл зазначив, що це був перший випадок, коли літаки НАТО відбили потенційні загрози в повітряному просторі союзників.

"НАТО, верховний головнокомандувач Союзних збройних сил у Європі та все командування Союзних збройних сил прагнуть захищати кожен кілометр території НАТО, зокрема наш повітряний простір", – заявив він.