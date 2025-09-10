Рютте звернувся до Путіна після атаки на Польщу: Ніч показала, що ми можемо захистити НАТО

Марк Рютте (Фото:nato.int)

Генсек НАТО Марк Рютте звернувся до диктатора Володимира Путіна після того, як російські дрони вранці 10 вересня залетіли в Польщу. На брифінгу він закликав припинити війну проти України.

"Зупиніть війну в Україні. Зупиніть ескалацію війни. Припиніть порушувати повітряний простір союзників і знайте, що ми будемо напоготові", – сказав Рютте.

За його словами, інцидент у Польщі – це продовження війни Росії проти України. Але союзники "сповнені рішучості захищати кожну п'ядь союзної території", підкреслив генсек. Він не став говорити про те, чи були це навмисні дії, чи випадкові, зазначивши, що зараз триває оцінка.

"Минула ніч показала, що ми здатні захистити територію НАТО та її повітряний простір", – зазначив Рютте.