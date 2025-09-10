Рютте обратился к Путину после атаки на Польшу: Ночь показала, что мы можем защитить НАТО

Марк Рютте (Фото:nato.int)

Генсек НАТО Марк Рютте обратился к диктатору Владимиру Путину после того, как российские дроны утром 10 сентября залетели в Польшу. На брифинге он призвал прекратить войну против Украины.

"Остановите войну в Украине. Остановите эскалацию войны. Прекратите нарушать воздушное пространство союзников и знайте, что мы будем готовы", – сказал Рютте.

По его словам, инцидент в Польше – это продолжение войны России против Украины. Но союзники "полны решимости защищать каждую пядь союзной территории", подчеркнул генсек. Он не стал говорить о том, были ли это намеренные действия или случайные, отметив, что сейчас идет оценка.

"Прошлая ночь показала, что мы способны защитить территорию НАТО и ее воздушное пространство", – отметил Рютте.