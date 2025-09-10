Рютте обратился к Путину после атаки на Польшу: Ночь показала, что мы можем защитить НАТО
Генсек НАТО Марк Рютте обратился к диктатору Владимиру Путину после того, как российские дроны утром 10 сентября залетели в Польшу. На брифинге он призвал прекратить войну против Украины.
"Остановите войну в Украине. Остановите эскалацию войны. Прекратите нарушать воздушное пространство союзников и знайте, что мы будем готовы", – сказал Рютте.
По его словам, инцидент в Польше – это продолжение войны России против Украины. Но союзники "полны решимости защищать каждую пядь союзной территории", подчеркнул генсек. Он не стал говорить о том, были ли это намеренные действия или случайные, отметив, что сейчас идет оценка.
"Прошлая ночь показала, что мы способны защитить территорию НАТО и ее воздушное пространство", – отметил Рютте.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". По данным президента Зеленского, известно о восьми российских БпЛА, а премьер Туск заявил о 19 нарушениях воздушного пространства.
- Позже стало известно, что кроме обломков дронов в Польше нашли фрагменты ракеты.
- По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент с БпЛА как атаку.
