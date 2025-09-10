Reuters: НАТО не расценивает инцидент с БпЛА в воздушном пространстве Польши как атаку

Начальные признаки свидетельствуют о преднамеренном вторжении "шахедов" в Польшу, заявил собеседник в Альянсе

Польские истребители (Фото: Rafal Guz/EPA)

НАТО не рассматривает вторжение российских беспилотников на территорию Польши как атаку. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного собеседника в Альянсе.

По его словам, начальные признаки свидетельствуют о преднамеренном вторжении шести-десяти российских дронов.

"Это был первый случай, когда самолеты НАТО атаковали потенциальные угрозы в воздушном пространстве союзников", – сказал собеседник, добавив, что системы противовоздушной обороны Patriot в регионе обнаружили беспилотники своими радарами, но не открыли огонь.

По данным источника в НАТО, в ночной операции по обезвреживанию БпЛА принимали участие польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты-разведчики AWACS и самолеты-дозаправщики в воздухе, эксплуатируемые совместно НАТО.

В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Из-за этого там закрыли аэропорты, Туск заявил, что военные применили вооружение против дронов.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило сбивание "шахедов" и заявило об "акте агрессии" России.

Зеленский заявил, что в Польшу прилетело по меньшей мере восемь "шахедов".