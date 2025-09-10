Reuters: НАТО не розцінює інцидент з БпЛА в повітряному просторі Польщі як атаку

Початкові ознаки свідчать про навмисне вторгнення "шахедів" до Польщі, заявив співрозмовник в Альянсі

Польські винищувачі (Фото: Rafal Guz/EPA)

НАТО не розглядає вторгнення російських безпілотників на територію Польщі як атаку. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного співрозмовника в Альянсі.

За його словами, початкові ознаки свідчать про навмисне вторгнення шести-десяти російських дронів.

"Це був перший випадок, коли літаки НАТО атакували потенційні загрози в повітряному просторі союзників", – сказав співрозмовник, додавши, що системи протиповітряної оборони Patriot у регіоні виявили безпілотники своїми радарами, але не відкрили вогонь.

За даними джерела в НАТО, у нічній операції зі знешкодження БпЛА були залучені польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS та літаки-дозаправники у повітрі, що експлуатуються спільно НАТО.

У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну до Польщі залетіли "шахеди". Через це там закрили аеропорти, Туск заявив, що військові застосували озброєння проти дронів.

Оперативне командування Збройних сил Польщі підтвердило збиття "шахедів" і заявило про "акт агресії" Росії.

Зеленський заявив, що до Польщі залетіло щонайменше вісім "шахедів".