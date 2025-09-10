Reuters: НАТО не розцінює інцидент з БпЛА в повітряному просторі Польщі як атаку
Польські винищувачі (Фото: Rafal Guz/EPA)

НАТО не розглядає вторгнення російських безпілотників на територію Польщі як атаку. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваного співрозмовника в Альянсі.

За його словами, початкові ознаки свідчать про навмисне вторгнення шести-десяти російських дронів.

"Це був перший випадок, коли літаки НАТО атакували потенційні загрози в повітряному просторі союзників", – сказав співрозмовник, додавши, що системи протиповітряної оборони Patriot у регіоні виявили безпілотники своїми радарами, але не відкрили вогонь.

За даними джерела в НАТО, у нічній операції зі знешкодження БпЛА були залучені польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS та літаки-дозаправники у повітрі, що експлуатуються спільно НАТО.

  • У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну до Польщі залетіли "шахеди". Через це там закрили аеропорти, Туск заявив, що військові застосували озброєння проти дронів.
  • Оперативне командування Збройних сил Польщі підтвердило збиття "шахедів" і заявило про "акт агресії" Росії.
  • Зеленський заявив, що до Польщі залетіло щонайменше вісім "шахедів".
Читайте також
Сибіга після зальоту "шахедів" до Польщі закликав сусідів збивати російські дрони й ракети
війнаНАТОПольща