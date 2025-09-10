В Польше кроме обломков дронов нашли фрагменты ракеты
В Польше нашли не только обломки российских дронов, но и одной ракеты. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая.
"Обнаружено семь беспилотников и обломки одной ракеты неустановленного происхождения", – сказала она.
Правительство страны сейчас уточняет детали, проводятся экспертизы для определения типа ракеты и ее происхождения.
По данным RMF 24, шесть дронов обнаружили в Люблинском воеводстве, один в Лодзинском воеводстве и один в Варминско-Мазурском воеводстве.
В Беларуси прокомментировали инцидент с дронами в Польше и заявили, что российские дроны "потеряли след из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы". Такую версию озвучил первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко.
По его словам, часть "заблудившихся беспилотников" была якобы уничтожена силами противовоздушной обороны Беларуси.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Из-за этого закрыли аэропорты, а премьер-министр Туск заявил, что военные применили вооружение против дронов. По данным президента Зеленского, известно о восьми российских БпЛА, которые прилетели в Польшу.
- По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент с БПЛА в воздушном пространстве Польши, как атаку.
- В Польше повреждены жилой дом и автомобиль из-за падения российского дрона. Пострадавших нет.
- По информации премьера Польши Туска, было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства.
