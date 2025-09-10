В Польше кроме обломков дронов нашли фрагменты ракеты

Полиция Польши (Иллюстративное фото: Wikimedia)

В Польше нашли не только обломки российских дронов, но и одной ракеты. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь министерства внутренних дел Польши Каролина Галецкая.

"Обнаружено семь беспилотников и обломки одной ракеты неустановленного происхождения", – сказала она.

Правительство страны сейчас уточняет детали, проводятся экспертизы для определения типа ракеты и ее происхождения.

По данным RMF 24, шесть дронов обнаружили в Люблинском воеводстве, один в Лодзинском воеводстве и один в Варминско-Мазурском воеводстве.

В Беларуси прокомментировали инцидент с дронами в Польше и заявили, что российские дроны "потеряли след из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы". Такую версию озвучил первый заместитель министра обороны Беларуси генерал-майор Павел Муравейко.

По его словам, часть "заблудившихся беспилотников" была якобы уничтожена силами противовоздушной обороны Беларуси.