В Польше поврежден жилой дом из-за падения российского дрона

Во время массированной атаки России на Украину в польское воздушное пространство залетело по меньшей мере восемь дронов

Поврежденный дом в Польше (Фото: polsatnews.pl)

В Польше сообщили о повреждении крыши жилого дома и автомобиля после того, как в ночь на 10 сентября российские дроны залетели в страну во время массированной атаки на Украину. Об этом Polsat News сообщил заместитель инспектора Анджей Фийолек из Воеводского управления полиции в Люблине.

Инцидент произошел в Выриках Люблинского воеводства. Обломки повредили крышу здания и автомобиль, который был припаркован на территории рядом. Пострадавших нет.

"Мы еще не знаем точных деталей; мы не знаем, был ли это сам дрон, который упал на здание и повредил крышу и потолок, или это были обломки дрона", – сказал мэр Володавского уезда.