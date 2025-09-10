В Польше поврежден жилой дом из-за падения российского дрона
В Польше сообщили о повреждении крыши жилого дома и автомобиля после того, как в ночь на 10 сентября российские дроны залетели в страну во время массированной атаки на Украину. Об этом Polsat News сообщил заместитель инспектора Анджей Фийолек из Воеводского управления полиции в Люблине.
Инцидент произошел в Выриках Люблинского воеводства. Обломки повредили крышу здания и автомобиль, который был припаркован на территории рядом. Пострадавших нет.
"Мы еще не знаем точных деталей; мы не знаем, был ли это сам дрон, который упал на здание и повредил крышу и потолок, или это были обломки дрона", – сказал мэр Володавского уезда.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Из-за этого там закрыли аэропорты, а премьер-министр Туск заявил, что военные применили вооружение против дронов.
- Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон заявил, что российские дроны атаковали Польшу, и назвал это "актом войны".
- Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило сбивание "шахедов" и заявило об "акте агрессии" России.
- Зеленский сообщил, что в настоящее время известно о восьми российских беспилотниках, которые залетели в Польшу во время массированной атаки на Украину.
