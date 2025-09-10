У Польщі пошкоджений житловий будинок через падіння російського дрона

Під час масованої атаки Росії на Україну в польський повітряний простір залетіло щонайменше вісім дронів

Пошкоджений будинок у Польщі (Фото: polsatnews.pl)

У Польщі повідомили про пошкодження даху житлового будинку та автомобіля після того, як у ніч проти 10 вересня російські дрони залетіли до країни під час масованої атаки на Україну. Про це Polsat News повідомив заступник інспектора Анджей Фійолек з Воєводського управління поліції в Любліні.

Інцидент стався у Вириках Люблінського воєводства. Уламки пошкодили дах будівлі та автомобіль, який був припаркований на території поруч. Постраждалих немає.

"Ми ще не знаємо точних деталей; ми не знаємо, чи це був сам дрон, який упав на будівлю та пошкодив дах і стелю, чи це були уламки дрона", – сказав мер Володавського повіту.