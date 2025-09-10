У Польщі пошкоджений житловий будинок через падіння російського дрона
У Польщі повідомили про пошкодження даху житлового будинку та автомобіля після того, як у ніч проти 10 вересня російські дрони залетіли до країни під час масованої атаки на Україну. Про це Polsat News повідомив заступник інспектора Анджей Фійолек з Воєводського управління поліції в Любліні.
Інцидент стався у Вириках Люблінського воєводства. Уламки пошкодили дах будівлі та автомобіль, який був припаркований на території поруч. Постраждалих немає.
"Ми ще не знаємо точних деталей; ми не знаємо, чи це був сам дрон, який упав на будівлю та пошкодив дах і стелю, чи це були уламки дрона", – сказав мер Володавського повіту.
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну до Польщі залетіли "шахеди". Через це там закрили аеропорти, а прем'єр-міністр Туск заявив, що військові застосували озброєння проти дронів.
- Конгресмен-республіканець Джо Вілсон заявив, що російські дрони атакували Польщу, і назвав це "актом війни".
- Оперативне командування Збройних сил Польщі підтвердило збиття "шахедів" і заявило про "акт агресії" Росії.
- Зеленський повідомив, що наразі відомо про вісім російських безпілотників, які залетіли до Польщі під час масованої атаки на Україну.
Коментарі (0)