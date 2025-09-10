В США после атаки дронов на Польшу обещают "защищать каждый дюйм" территории НАТО

НАТО и союзные войска в Европе стремятся обеспечить защиту не только на земле, но и в небе

Мэтью Уитакер (Фото: x.com/USAmbNATO)

США после того, как российские дроны залетели в Польшу, обещают защищать "каждый дюйм" территории НАТО. Об этом сказал посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

"Мы поддерживаем наших NATO-союзников перед лицом этих нарушений воздушного пространства и будем защищать каждый дюйм территории НАТО", – заявил он.

Представитель верховного главнокомандующего Союзных сил НАТО в Европе полковник Мартин О'Доннелл отметил, что это был первый случай, когда самолеты НАТО отразили потенциальные угрозы в воздушном пространстве союзников.

"НАТО, Верховный главнокомандующий Союзных вооруженных сил в Европе и все командование Союзных вооруженных сил стремятся защищать каждый километр территории НАТО, включая наше воздушное пространство", – заявил он.