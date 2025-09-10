В США после атаки дронов на Польшу обещают "защищать каждый дюйм" территории НАТО
США после того, как российские дроны залетели в Польшу, обещают защищать "каждый дюйм" территории НАТО. Об этом сказал посол США при НАТО Мэтью Уитакер.
"Мы поддерживаем наших NATO-союзников перед лицом этих нарушений воздушного пространства и будем защищать каждый дюйм территории НАТО", – заявил он.
"НАТО, Верховный главнокомандующий Союзных вооруженных сил в Европе и все командование Союзных вооруженных сил стремятся защищать каждый километр территории НАТО, включая наше воздушное пространство", – заявил он.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды".
- По данным президента Зеленского, известно о восьми российских БпЛА, а премьер Туск заявил о 19 нарушениях воздушного пространства. Позже стало известно, что кроме обломков дронов в Польше нашли фрагменты ракеты.
- По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент с БПЛА как атаку.
- Рютте обратился к Путину после атаки на Польшу и заявил, что ночь показала, что союзники могут защитить территорию НАТО.
- Экспосол в Польше в комментарии LIGA.net объяснил сдержанную реакцию на дроны. По его словам, в Польше не хотят сеять панику, а союзники не имеют четкой оценки события.
