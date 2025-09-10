Экс-посол в Польше о сдержанной реакции на дроны: Не хотят сеять панику, нет четкой оценки

Андрей Дещица (Фото: x.com/ADeshchytsia)

Сдержанная реакция польских политиков на то, что российские дроны залетели в страну, связана с двумя вещами: желанием не наделать паники в обществе и тем, что партнеры по НАТО не четко определились с оценкой события. Об этом в интервью LIGA.net рассказал бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Он отметил, что премьер-министр страны Дональд Туск все же признал, что дроны были именно российскими, правда, сделал это спустя некоторое время. Также хороший знак, что дроны не назвали просто "неопознанными летающими объектами".

"Я думаю, что эта немножко сдержанная оценка, что это явная российская агрессия против Польши, продиктована тем, чтобы не делать паники в обществе. И у меня такое впечатление складывается, что Польша, конечно, готовилась к войне, но они достаточно осторожны, чтобы не создать атмосферы, которая была бы неконтролируемой", – отметил Дещица.

Вторая причина – партнеры Польши по НАТО нечетко определились с оценкой случившегося.

"И я думаю, что собственно это обусловило такую, скажем, мягкую оценку того, что произошло со стороны Польши", – резюмировал экс-посол.