Експосол у Польщі про стриману реакцію на дрони: Не хочуть сіяти паніку та не мають чіткої оцінки

Андрій Дещиця (Фото: x.com/ADeshchytsia)

Стримана реакція польських політиків на те, що російські дрони залетіли в країну, пов'язана з двома речами: бажанням не наробити паніки в суспільстві та партнери по НАТО не чітко визначилися з оцінкою події. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця.

Він зазначив, що прем'єр-міністр країни Дональд Туск все ж таки визнав, що дрони були саме російськими, щоправда, зробив це через деякий час. Також добрий знак, що дрони не назвали просто "нерозпізнаними летючими об'єктами".

"Я думаю, що оця трошки стримана оцінка, що це явна російська агресія проти Польщі, продиктована тим, щоб не робити паніки в суспільстві. І в мене таке враження складається, що Польща, звичайно, готувалася до війни, але вони достатньо обережні, щоб не створити атмосфери, яка була б неконтрольованою", – зазначив Дещиця.

Друга причина – партнери Польщі по НАТО нечітко визначилися з оцінкою того, що сталося.

"І я думаю, що власне це зумовило таку, скажімо, м'яку оцінку того, що сталося з боку Польщі", – резюмував експосол.