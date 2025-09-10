Трамп зреагував на атаку РФ по Польщі: Що там з порушенням Росією повітряного простору?
Президент США Дональд Трамп зреагував на атаку російських безпілотників по Польщі у ніч проти 10 вересня. Відповідну публікацію політик зробив у своїй соцмережі Truth Social.
"Що там з порушенням Росією повітряного простору Польщі за допомогою дронів? Почалося!" – заявив глава Штатів.
Поки що він не навів інших деталей.
Раніше, реагуючи на заліт російських дронів до Польщі, американський посол при НАТО Метью Вітакер заявив, що Штати підтримують своїх союзників "перед обличчям цих порушень повітряного простору" й захищатимуть "кожен дюйм території" Альянсу.
Читайте також
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну у Польщу залетіли "шахеди".
- Польський прем'єр Туск заявив про 19 порушень повітряного простору. Президент Зеленський заявляв, що мінімум декілька десятків безпілотників рухалися вздовж україно-білоруського кордону, наближаючись до цілей як в Україні, так і, ймовірно, у Польщі. Пізніше стало відомо, що, крім уламків дронів, у Польщі знайшли фрагменти ракети.
- Через падіння дрона у Польщі пошкоджено приватний будинок.
- За даними Reuters, НАТО не розцінює інцидент із БпЛА як атаку.
- Генсек Альянсу Рютте звернувся до диктатора Путіна й заявив, що ця ніч показала, що союзники можуть захистити територію НАТО.
