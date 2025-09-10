Трамп зреагував на атаку РФ по Польщі: Що там з порушенням Росією повітряного простору?

Коментуючи інцидент із союзником, керівник Штатів написав "почалося", але не уточнив, що має на увазі

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп зреагував на атаку російських безпілотників по Польщі у ніч проти 10 вересня. Відповідну публікацію політик зробив у своїй соцмережі Truth Social.

"Що там з порушенням Росією повітряного простору Польщі за допомогою дронів? Почалося!" – заявив глава Штатів.

Поки що він не навів інших деталей.

Раніше, реагуючи на заліт російських дронів до Польщі, американський посол при НАТО Метью Вітакер заявив, що Штати підтримують своїх союзників "перед обличчям цих порушень повітряного простору" й захищатимуть "кожен дюйм території" Альянсу.