Україна повідомляла Польщу про рух російських дронів у її напрямку – Зеленський
У ніч проти 10 вересня Україна повідомляла Польщу про рух російських дронів у її напрямку під час масованої атаки на Україну. Перший перетин "шахедом" держкордону зафіксували о 00:50, повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, щонайменше два дрони, які цієї ночі залетіли на територію Польщі, пролетіли через білоруський простір.
Президент зазначив, що загалом щонайменше кілька десятків безпілотників рухалися вздовж кордону України та Білорусі, наближаючись до цілей як в Україні, так і, ймовірно, у Польщі.
"Кількість російських дронів, які перетнули кордон Польщі та значно заглибились на її територію, може бути більшою від попередньо озвученого числа. За оновленими даними, цієї ночі близько двох десятків дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі. Перевіряємо", – написав Зеленський.
Зеленський спершу заявляв, що до Польщі залетіло щонайменше вісім "шахедів".
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну до Польщі залетіли "шахеди". Через це там закрили аеропорти, Туск заявив, що військові застосували озброєння проти дронів.
- Оперативне командування Збройних сил Польщі підтвердило збиття "шахедів" і заявило про "акт агресії" Росії.
- Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що було зафіксовано 19 порушень повітряного простору країни.
Коментарі (0)