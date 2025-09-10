Україна повідомляла Польщу про рух російських дронів у її напрямку – Зеленський

Щонайменше два дрони, які цієї ночі залетіли до Польщі, пролетіли через білоруський простір, повідомив президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

У ніч проти 10 вересня Україна повідомляла Польщу про рух російських дронів у її напрямку під час масованої атаки на Україну. Перший перетин "шахедом" держкордону зафіксували о 00:50, повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, щонайменше два дрони, які цієї ночі залетіли на територію Польщі, пролетіли через білоруський простір.

Президент зазначив, що загалом щонайменше кілька десятків безпілотників рухалися вздовж кордону України та Білорусі, наближаючись до цілей як в Україні, так і, ймовірно, у Польщі.

"Кількість російських дронів, які перетнули кордон Польщі та значно заглибились на її територію, може бути більшою від попередньо озвученого числа. За оновленими даними, цієї ночі близько двох десятків дронів могли здійснити рух у повітряний простір Польщі. Перевіряємо", – написав Зеленський.

Зеленський спершу заявляв, що до Польщі залетіло щонайменше вісім "шахедів".