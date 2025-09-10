Украина сообщала Польше о движении российских дронов в ее направлении – Зеленский
В ночь на 10 сентября Украина сообщала Польше о движении российских дронов в ее направлении во время массированной атаки на Украину. Первое пересечение "шахедом" госграницы зафиксировали в 00:50, сообщил президент Владимир Зеленский.
По его словам, по меньшей мере два дрона, которые этой ночью залетели на территорию Польши, пролетели через беларуское пространство.
Президент отметил, что в целом по меньшей мере несколько десятков беспилотников двигались вдоль границы Украины и Беларуси, приближаясь к целям как в Украине, так и, вероятно, в Польше.
"Количество российских дронов, которые пересекли границу Польши и значительно углубились на ее территорию, может быть больше предварительно озвученного числа. По обновленным данным, этой ночью около двух десятков дронов могли осуществить движение в воздушное пространство Польши. Проверяем", – написал Зеленский.
Зеленский сначала заявил, что в Польшу прилетело по меньшей мере восемь "шахедов".
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды". Из-за этого там закрыли аэропорты, Туск заявил, что военные применили вооружение против дронов.
- Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило сбивание "шахедов" и заявило об "акте агрессии" России.
- Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что было зафиксировано 19 нарушений воздушного пространства.
Комментарии (0)