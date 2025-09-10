Украина сообщала Польше о движении российских дронов в ее направлении – Зеленский

По меньшей мере два дрона, которые этой ночью залетели в Польшу, пролетели через беларуское пространство, сообщил президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

В ночь на 10 сентября Украина сообщала Польше о движении российских дронов в ее направлении во время массированной атаки на Украину. Первое пересечение "шахедом" госграницы зафиксировали в 00:50, сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, по меньшей мере два дрона, которые этой ночью залетели на территорию Польши, пролетели через беларуское пространство.

Президент отметил, что в целом по меньшей мере несколько десятков беспилотников двигались вдоль границы Украины и Беларуси, приближаясь к целям как в Украине, так и, вероятно, в Польше.

"Количество российских дронов, которые пересекли границу Польши и значительно углубились на ее территорию, может быть больше предварительно озвученного числа. По обновленным данным, этой ночью около двух десятков дронов могли осуществить движение в воздушное пространство Польши. Проверяем", – написал Зеленский.

Зеленский сначала заявил, что в Польшу прилетело по меньшей мере восемь "шахедов".