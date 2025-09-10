Трамп отреагировал на атаку РФ по Польше: Что там с нарушением воздушного пространства?

Комментируя инцидент с союзником, руководитель Штатов написал "началось", но не уточнил, что имеет в виду

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп отреагировал на атаку российских беспилотников по Польше в ночь на 10 сентября. Соответствующую публикацию политик сделал в своей соцсети Truth Social.

"Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши с помощью дронов? Началось!" – заявил глава Штатов.

Пока что он не привел других деталей.

Ранее, реагируя на залет российских дронов в Польшу, американский посол при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Штаты поддерживают своих союзников "перед лицом этих нарушений воздушного пространства" и будут защищать "каждый дюйм территории" Альянса.