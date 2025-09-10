Трамп отреагировал на атаку РФ по Польше: Что там с нарушением воздушного пространства?
Президент США Дональд Трамп отреагировал на атаку российских беспилотников по Польше в ночь на 10 сентября. Соответствующую публикацию политик сделал в своей соцсети Truth Social.
"Что там с нарушением Россией воздушного пространства Польши с помощью дронов? Началось!" – заявил глава Штатов.
Пока что он не привел других деталей.
Ранее, реагируя на залет российских дронов в Польшу, американский посол при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Штаты поддерживают своих союзников "перед лицом этих нарушений воздушного пространства" и будут защищать "каждый дюйм территории" Альянса.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды".
- Польский премьер Туск заявил о 19 нарушениях воздушного пространства. Президент Зеленский заявлял, что минимум несколько десятков беспилотников двигались вдоль украино-беларуской границы, приближаясь к целям как в Украине, так и, вероятно, в Польше. Позже стало известно, что, помимо обломков дронов, в Польше нашли фрагменты ракеты.
- Из-за падения дрона в Польше поврежден частный дом.
- По данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент с БпЛА как атаку.
- Генсек Альянса Рютте обратился к диктатору Путину и заявил, что эта ночь показала, что союзники могут защитить территорию НАТО.
