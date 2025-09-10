В Польше нашли фрагменты дронов РФ на 12 локациях. Один – рядом с военными
В Польше уже обнаружили 12 локаций, на которых были найдены обломки российских дронов. Одна из них – на территории подразделения Территориальных сил обороны, сообщают RMF 24 и PAP.
По данным RMF 24, один из российских дронов разбился в городе Нове-Място-над-Пилица в повете Груец, что недалеко от Варшавы. Там расположено подразделения Территориальных сил обороны. Дрон оказался невооруженной "Герберой", ущерба он не причинил.
По данным пресс-секретаря Министерства внутренних дел Польши Каролины Галецкой, российские дроны уже были обнаружены в следующих местах:
→ Люблинское воеводство в городах: Чоснувка (Бяло-Подлясский повет), Чесники (Замосцкий повет), Вырыки (Влодавский повет), Кшивовежба-Колония (Парчевский повет), Вохинь (Радзыньский повет); Вельки Лан (Влодавский повет), Заблоце-Колония (Бяло-Подляский повет);
→ Лодзинское воеводство: в Мнишкове (Опочненский повет);
→ Варминско-Мазурское воеводство: в городе Олесьно (Эльблонгский повет);
→ в Мазовецком воеводстве: между Рабянами и Северинувом (Венгровский повет) и в Нове-Място-над-Пилицею (Груецкий повет);
→ Свентокшиское воеводство: в городе Чижув (Буский повет).
На месте обнаружения обломков 12 дронов работают сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры.
- В ночь на 10 сентября во время массированной атаки РФ на Украину в Польшу залетели "шахеды".
- По данным президента Зеленского, изначально было известно о восьми российских БпЛА. Позже премьер Туск заявил о 19 нарушениях воздушного пространства. В МВД страны сообщили, что кроме обломков дронов в Польше нашли фрагменты ракеты.
- Из-за падения дрона в Польше поврежден частный дом, но, по данным Reuters, НАТО не расценивает инцидент с БпЛА как атаку.
- Посол США при НАТО пообещал, что Америка будет "защищать каждый дюйм" территории НАТО. Трамп отреагировал фразой "началось".
