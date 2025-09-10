В Польше нашли фрагменты дронов РФ на 12 локациях. Один – рядом с военными

Сообщается, что один из дронов может быть невооруженным БпЛА "Гербера"

Военные и спецслужбы проверяют места падения БпЛА (Фото: EPA/WOJTEK JARGILO)

В Польше уже обнаружили 12 локаций, на которых были найдены обломки российских дронов. Одна из них – на территории подразделения Территориальных сил обороны, сообщают RMF 24 и PAP.

По данным RMF 24, один из российских дронов разбился в городе Нове-Място-над-Пилица в повете Груец, что недалеко от Варшавы. Там расположено подразделения Территориальных сил обороны. Дрон оказался невооруженной "Герберой", ущерба он не причинил.

По данным пресс-секретаря Министерства внутренних дел Польши Каролины Галецкой, российские дроны уже были обнаружены в следующих местах:

→ Люблинское воеводство в городах: Чоснувка (Бяло-Подлясский повет), Чесники (Замосцкий повет), Вырыки (Влодавский повет), Кшивовежба-Колония (Парчевский повет), Вохинь (Радзыньский повет); Вельки Лан (Влодавский повет), Заблоце-Колония (Бяло-Подляский повет);

→ Лодзинское воеводство: в Мнишкове (Опочненский повет);

→ Варминско-Мазурское воеводство: в городе Олесьно (Эльблонгский повет);

→ в Мазовецком воеводстве: между Рабянами и Северинувом (Венгровский повет) и в Нове-Място-над-Пилицею (Груецкий повет);

→ Свентокшиское воеводство: в городе Чижув (Буский повет).

На месте обнаружения обломков 12 дронов работают сотрудники правоохранительных органов и прокуратуры.